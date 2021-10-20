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Giriş Tarihi: 20.10.2021 10:13 Son Güncelleme: 20.10.2021 10:14

O mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e karşı duygusal sözler…

O mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e karşı duygusal sözler…

Las Vegas’ta oynanan WBC ağır sıklet boks maçında Tyson Fury ile Deontay Wilder karşı karşıya gelmiş ve Fury rakibini 12. rauntta nakavt etmişti. İki boksör maçtan önce ve sonra birbirlerini suçlayıcı sözler sarf etmişti. Deontay Wilder ilk kez Fury’e duygusal sözler kullandı. İşte yayınladığı o mesaj…

Deontay Wilder ve Tyson Fury ağır sıklet şampiyonluk maçında karşı karşıya gelmiş ve kıyasıya bir dövüş yaşanmıştı. Maçın ardından iki boksör de birbirini suçlamıştı.

"SANA ASLA SAYGI GÖSTERMEYECEĞİM"

33 yaşındaki Fury, rakibi Wilder'ı nakavt ederek sahibi olduğu kemeri korumayı başarmıştı. Maçın ardından Fury, Wilder'in yanına moral vermeye gitmesine rağmen Wilder tarafından reddedilmiş ve ABD'li boksör Fury'e "Sana asla saygı göstermeyeceğim…" demişti.

WİLDER MAÇIN ARDINDAN İLK KEZ KONUŞTU!

Maçın ardından ilk kez bir açıklama yapan Deontay Wilder, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Fury, maçın ardından Wilder'a "O aptal biri ve kaybetmeye mahkum bir dövüşçü…" demişti. Bu açıklamaların ardından Wilder ilk kez sessizliğini bozdu ve Instagram hesabından uzun bir mesaj yayınladı.

"SONSUZA DEK SÜRECEK ANILAR İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Wilder'ın yayınladığı mesajda "Tanrıya, taraftarlara, beni sevenlere ve Tyson Fury'e sonsuz dek sürecek anılar için teşekkür ederim." dedi.

İŞTE WİLDER'IN YAYINLADIĞI DUYGUSAL MESAJ

Wilder'ın ifadeleri: "Ne cehennem bir geceydi. Takımıma, hayranlarıma ve Tanrı'ya benim yanımda oldukları ve bana destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Hayal kırıklığına uğramadım desem yalan olur.

"UMARIM GERÇEK BİR DÖVÜŞÇÜ OLDUĞUMU GÖSTERMİŞİMDİR"

"Maçı kazanamadım fakat bir bilge, kaybettiğimizde çıkardığımız derslerin de bir zafer olduğunu söyler. Bazı şeyleri kazanmak için kaybetmeniz gerekiyor. Umarım bu sporda gerçek bir dövüşçü ve bir kral olduğumu kanıtlamışımdır. Her kötü gelişmelere karşı savaşmayı göze aldığımı ve yeniden dövüşebildiğimi göstermişimdir umarım…"

"FURY'İ TEBRİK EDİYORUM..."

"Son olarak Fury'i kazandığı ve bana birçok anı bıraktığı için teşekkür ve tebrik etmek istiyorum. "

FURY'DEN MESAJ KARŞILIK EMOJİ

Tyson Fury, Wilder'in yayınladığı bu mesaja "El sıkışma" emojisi göndererek saygısını gösterdi.

Wilder'ın sevenleri yaşanan bunca gerilimden sonra böyle bir mesaj yayınlamasının ardından şaşkınlığını gizleyemedi.

Davranış psikoloğu Jo Hemmings şunları söyledi: "Dövüş sırasında ve sonrası ani duygu patlamaları yaşanır. Stres hormonları adrenalin ve kortizol, sahip olduğunuz her şeyi vermek için zirveye çıkar. Her iki boksör de bunu hissetmiş olacak. Fury, kazanmanın mutluluğu yaşarken, Wilder da kaybetmenin acı hissini yaşıyor. Maç sonrasında sinirden dolayı rakibini kutlamak aklına bile gelmemiş olabilir. Bir hayal kırıklığı yaşadığı çok belli" dedi.

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O mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e karşı duygusal sözler…
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