Tyson Fury’den herkesi hüzünlendiren video! Maç öncesi şoke eden gerçek ortaya çıktı…

Milyonlarca insanın izlediği WBC ağır sıklet boks maçında Tyson Fury, ezeli rakibi Deontay Wilder'ı 12. Rauntta nakavt ederek kemerini korumuştu. Maçtan sonra iki boksör gergin bir şekilde birbirlerini suçlamıştı.
WİLDER SESSİZLİĞİNİ BOZMUŞTU
Deontay Wilder, dün maçın ardından sessizliğini bozmuş ve yayınladığı duygusal bir mesajla Tyson Fury'e ve sevenlerini teşekkürlerini iletmişti.
TYSON FURY'DEN HÜZÜNLENDİREN VİDEO
Tyson Fury, yayınladığı bir videoda duygusal anlar yaşadı. Las Vegas'taki maçı izlemek için yola çıkan bir aileden trafik kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendiğini ifade etti. Fury, yayınladığı videoda kazada hayatlarını kaybedenler için çok üzgün olduğunu ve her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
Tyson Fury’den herkesi hüzünlendiren itiraf! Maç öncesi şoke eden gerçek ortaya çıktı | Video
AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
10 Ekim tarihinde, 44 yaşındaki Johnny Cash, 19 yaşındaki oğlu Jonh Boy Cash ve 2 yeğeni aynı arabada hayatını kaybetti. 15 yaşındaki oğlu da hastanede yoğun bakımda.
"ACILI AİLENİN KAYBI NEDENİYLE..."
Fury, "Cash ailesine ve Cosgrove ailesine acı kayıpları nedeniyle taziyelerimi göndermek istiyorum. Hhuzur içinde uyumalarını diliyorum." dedi.
Aile üyeleri acı kayıplarını şöyle dile getirdi: Onları her zaman özleyeceğiz. Çok güzel insanlardı. Johnny içinde hiçbir kötülük olmayan biriydi. Oğlu John'un 6 haftalık bir bebeği vardı."
İNGİLİZ BOKSÖR DENNİS MCCAN DE TAZİYELERİNİ İLETTİ
Yapılan açıklamalarda, hayatını kaybeden john'un amatör olarak boks yaptığı öğrenildi. İngiliz Dennis McCann da Instagram hesabından acılı aileye taziyelerini iletti.
Trafik kazasıyla ilgili soruşturma 26 Ekim'de başlayacak.