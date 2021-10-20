Tyson Fury’den herkesi hüzünlendiren video! Maç öncesi şoke eden gerçek ortaya çıktı…

TYSON FURY'DEN HÜZÜNLENDİREN VİDEO

Tyson Fury, yayınladığı bir videoda duygusal anlar yaşadı. Las Vegas'taki maçı izlemek için yola çıkan bir aileden trafik kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendiğini ifade etti. Fury, yayınladığı videoda kazada hayatlarını kaybedenler için çok üzgün olduğunu ve her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Tyson Fury’den herkesi hüzünlendiren itiraf! Maç öncesi şoke eden gerçek ortaya çıktı | Video