Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Tyson Fury’den herkesi hüzünlendiren video! Maç öncesi şoke eden gerçek ortaya çıktı…
Giriş Tarihi: 20.10.2021 11:27 Son Güncelleme: 20.10.2021 11:58

Tyson Fury’den herkesi hüzünlendiren video! Maç öncesi şoke eden gerçek ortaya çıktı…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Tyson Fury’den herkesi hüzünlendiren video! Maç öncesi şoke eden gerçek ortaya çıktı…

10 Ekim’de Las Vegas’ta oynanan WBC ağır sıklet boks maçında Britanyalı Tyson Fury, ABD’li rakibi Deontay Wilder’ı nakavt etmiş ve kemerini korumayı başarmıştı. Maçtan önce spor severleri üzen bir gerçek ortaya çıktı. Tyson Fury yayınladığı bir videoda, maçı izlemek için gelen bir ailenin araba kazasında hayatını kaybettiğini öğrendiğini ve bu yüzden gözyaşlarını tutamadığını itiraf etti. İşte herkesi üzen o detay…

Milyonlarca insanın izlediği WBC ağır sıklet boks maçında Tyson Fury, ezeli rakibi Deontay Wilder'ı 12. Rauntta nakavt ederek kemerini korumuştu. Maçtan sonra iki boksör gergin bir şekilde birbirlerini suçlamıştı.

WİLDER SESSİZLİĞİNİ BOZMUŞTU

Deontay Wilder, dün maçın ardından sessizliğini bozmuş ve yayınladığı duygusal bir mesajla Tyson Fury'e ve sevenlerini teşekkürlerini iletmişti.

TYSON FURY'DEN HÜZÜNLENDİREN VİDEO

Tyson Fury, yayınladığı bir videoda duygusal anlar yaşadı. Las Vegas'taki maçı izlemek için yola çıkan bir aileden trafik kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendiğini ifade etti. Fury, yayınladığı videoda kazada hayatlarını kaybedenler için çok üzgün olduğunu ve her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Tyson Fury’den herkesi hüzünlendiren itiraf! Maç öncesi şoke eden gerçek ortaya çıktı | Video

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

10 Ekim tarihinde, 44 yaşındaki Johnny Cash, 19 yaşındaki oğlu Jonh Boy Cash ve 2 yeğeni aynı arabada hayatını kaybetti. 15 yaşındaki oğlu da hastanede yoğun bakımda.

"ACILI AİLENİN KAYBI NEDENİYLE..."

Fury, "Cash ailesine ve Cosgrove ailesine acı kayıpları nedeniyle taziyelerimi göndermek istiyorum. Hhuzur içinde uyumalarını diliyorum." dedi.

Aile üyeleri acı kayıplarını şöyle dile getirdi: Onları her zaman özleyeceğiz. Çok güzel insanlardı. Johnny içinde hiçbir kötülük olmayan biriydi. Oğlu John'un 6 haftalık bir bebeği vardı."

İNGİLİZ BOKSÖR DENNİS MCCAN DE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Yapılan açıklamalarda, hayatını kaybeden john'un amatör olarak boks yaptığı öğrenildi. İngiliz Dennis McCann da Instagram hesabından acılı aileye taziyelerini iletti.

Trafik kazasıyla ilgili soruşturma 26 Ekim'de başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Beşiktaş - Sporting maçı için şok sözler! "Git kendine akıl ver" Sergen Yalçın...
Okan Kurt'un rehin alındığı iddiası yalan mı? 'Müzikten rahatsız olduk' dedim, Okan Kurt bana saldırdı!
Emeklilik ve yaşta önemli detay: Prim toptan hesabınıza yatabilir
Biri arabada biri evde öldürülen karı koca cinayetinde flaş! Önce öldürülen...
Gülten Kaya'dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!
Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
Kritik aşama ve kritik uyarılar peş peşe geldi
O mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e karşı duygusal sözler…
Kelebekler Vadisi cinayetinde flaş gelişme: SABAH’ın ulaştığı sigortacı kız yurt dışına kaçmış
3600 ek gösterge ile emekli maaşları ne kadar artacak? İşte kuruşu kuruşuna ödenecek yeni maaşlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Tyson Fury’den herkesi hüzünlendiren video! Maç öncesi şoke eden gerçek ortaya çıktı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA