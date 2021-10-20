Tyson Fury’den herkesi hüzünlendiren itiraf! Maç öncesi şoke eden gerçek ortaya çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
02:45
Galatasaray, Rusya'ya gitti | Video 20.10.2021 | 10:26
08:38
Sergen Yalçın'dan mağlubiyet yorumu! "Bu maç 4-1'lik maç değil" 19.10.2021 | 23:32
03:09
Josef de Souza'dan Sporting maçı yorumu! 19.10.2021 | 23:32
00:21
Beşiktaş taraftarı devre arasında futbolcuları alkışlayarak gönderdi! 19.10.2021 | 20:56
03:51
03:51
14:15
Sergen Yalçın'dan Sporting maçı öncesi 2 müjde birden 18.10.2021 | 16:45
02:44
00:48
Portekiz'de maç sahası karıştı! Polisler havaya ateş açtı... 18.10.2021 | 13:25
00:59
Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray için sıradışı Squid Game videosu! 18.10.2021 | 12:01
02:21
00:47
Altay Bayındır'dan taraftara teşekkür! 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz' 18.10.2021 | 10:37
05:43
Abdullah Avcı: "Önemli bir maç kazandık ama daha bir şey kazanmadık" 17.10.2021 | 23:57
01:33
Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Vitor Pereira konuştu 17.10.2021 | 23:51
15:56
00:34
Ali Koç: "Trabzonspor'u tebrik ediyorum" 17.10.2021 | 22:44
00:14
Trabzonspor’da futbolcular maç sonunda kolbastı oynadı 17.10.2021 | 21:17
01:09
00:47
Aaron Boupendza gollerine devam ediyor | Video 17.10.2021 | 11:04
10 Ekim’de Las Vegas’ta oynanan WBC ağır sıklet boks maçında Britanyalı Tyson Fury, ABD’li rakibi Deontay Wilder’ı nakavt etmiş ve kemerini korumayı başarmıştı. Maçtan önce spor severleri üzen bir gerçek ortaya çıktı. Tyson Fury yayınladığı bir videoda, maçı izlemek için gelen bir ailenin araba kazasında hayatını kaybettiğini öğrendiğini ve bu yüzden gece boyunca ağladığını itiraf etti. İşte herkesi üzen o detay.