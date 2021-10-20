Tyson Fury’den herkesi hüzünlendiren itiraf! Maç öncesi şoke eden gerçek ortaya çıktı | Video

10 Ekim’de Las Vegas’ta oynanan WBC ağır sıklet boks maçında Britanyalı Tyson Fury, ABD’li rakibi Deontay Wilder’ı nakavt etmiş ve kemerini korumayı başarmıştı. Maçtan önce spor severleri üzen bir gerçek ortaya çıktı. Tyson Fury yayınladığı bir videoda, maçı izlemek için gelen bir ailenin araba kazasında hayatını kaybettiğini öğrendiğini ve bu yüzden gece boyunca ağladığını itiraf etti. İşte herkesi üzen o detay.