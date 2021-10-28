WBC’de milyonların beklediği maç maç! Usyk’ten Fury hakkında çarpıcı sözler...

Tyson Fury ile Deontay Wilder arasında oynanan WBC ağır sıklet maçında kazanan nakavtla Tyson Fury olmuştu. Maçın ardından ringde iki boksör arasında gerginlik yaşanmıştı. Diğer yandan Ukraynalı boksor Oleksandr Usyk ile ABD'li boksör Anthony Joshua arasında oynanan maçı Usyk kazanmış ve kemerin sahibi olmuştu.
10 Ekim'de oynanan Fury-Wilder maçının ardından ilk kez konuşan Oleksandr Usyk, maç ve Fury hakkında çok çarpıcı ifadelerde bulundu.
USYK, İKİ BOKSÖRÜN TEKNİĞİNDEN ETKİLENMEDİ
Oleksandr Usyk, bu ayın başlarında Tyson Fury ve Deontay Wilder'ın destansı üçleme dövüşlerinde iki boksörün de teknik becerilerinden etkilenmediğini ifade etti.
Fury ve Wilder, son yıllardaki en iyi ağır sıklet unvan dövüşlerinden birini gerçekleştirdiler ve Fury, dünya unvanını 11. rauntta yaptığı nakavtla korudu.
FURY İLE USYK MAÇ YAPACAKLAR MI?
Fury, Ukraynalı Anthony Joshua'nın geçen ay dört ağır siklet şampiyonluğunu kaptıktan sonra Usyk ile gelecekteki bir birleşme mücadelesini başlattı.
Fury ile gelecekteki bir dövüşü "çok ilginç" olarak nitelendirien Usyk, Fury'nin Wilder ile olan üçlemesinden pek etkilenmediğini ifade etti.
"DÖVÜŞÜ İZLEDİM AMA PEK ETKİLENMEDİM"
Usyk, Sportsmail'e şunları söyledi: "Dövüşü izledim ama pek etkilenmedim. Sadece birbirlerini öldürmek istediler."
"AĞIR SIKLETTE SADECE BİR KRAL OLABİLİR"
Usyk, aralarındaki bir kavgayı tartışırken Fury'nin yeteneklerini övdü, ancak ağır sikletlerin yalnızca bir "kralı" olabileceğini söyledi.
"O ÇOK BİYİ BİR DÖVÜŞÇÜ..."
Usyk, The Sun'a verdiği demeçte, "Evet, tabii ki bu mücadeleyi çok büyük buluyorum. Onu çok iyi bir dövüşçü ve iyi bir atlet olarak görüyorum, çok konuşuyor, bir dili ve tarzı var" dedi.
"FURY KRALLARIN KRALI OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR AMA..."
"Kralların kralı olduğunu iddia ediyor ama bunu sadece kendisi düşünüyor. Onun hakkında söyleyebileceğim şey bu. Tarzı hakkında fazla yorum yapamam çünkü her dövüşçünün kendi yeteneklerine ve eğilimlerine göre kendi stili vardır. Yani, bence asıl mesele tarzının ona zaferler getirmesi. Asıl mesele bu. Bazıları bundan hoşlanıyor, bazıları sevmiyor. Ama o başarılı biri."