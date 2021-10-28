WBC’de milyonların beklediği maç maç! Usyk’ten Fury hakkında çarpıcı sözler...

"FURY KRALLARIN KRALI OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR AMA..."

"Kralların kralı olduğunu iddia ediyor ama bunu sadece kendisi düşünüyor. Onun hakkında söyleyebileceğim şey bu. Tarzı hakkında fazla yorum yapamam çünkü her dövüşçünün kendi yeteneklerine ve eğilimlerine göre kendi stili vardır. Yani, bence asıl mesele tarzının ona zaferler getirmesi. Asıl mesele bu. Bazıları bundan hoşlanıyor, bazıları sevmiyor. Ama o başarılı biri."