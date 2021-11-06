İKİ KADIN BİR BARDA ŞAMPİYON BOKSÖRLE DANS EDERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

"Stella ve Kailah, hafta ortası bir şeyler içmek için dışarı çıkan ve sonunda dünyanın en ünlü spor yıldızlarından biriyle çekim yapıp dans eden şanslı kızlardan. Onunla birlikte oldukları için kendilerini çok şanslı hissettiler ve Tyson Fury'nin onlara iltifat ettiği ve onun eğlenceyi seven kişiliğini sevdikleri ifade edildi."

ORTAYA ÇIKAN BİLGİ

İki kadının İngiltere'de bir Covid test firması olan Randox'ta çalıştığı ifade edildi. Kadınların ve Fury'nin birbirlerine numaralarını verdikleri ve böylece buluştukları ortaya çıktı.