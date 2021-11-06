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Giriş Tarihi: 6.11.2021 14:13 Son Güncelleme: 6.11.2021 14:13

WBC ağır sıklet şampiyonu Tyson Fury'nin çekindiği fotoğraflar gündem oldu! İki kadınla ilgili gerçek...

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WBC ağır sıklet şampiyonu Tyson Fury’nin çekindiği fotoğraflar gündem oldu! İki kadınla ilgili gerçek...

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Tyson Fury, Manchester'da ikip genç kızla çekilen fotoğrafların ardından sosyal medyada gündem oldu. Britanyalı boksörün bir barda iki kadınla çektirdiği fotoğraflar sonrası açıklamalar geldi. Çekilen fotoğraflar İngiltere'de gündemin bir numaralı konusu oldu. İki kadın ve Fury'nin numaralarını birbirine verdikleri ve barda buluştukları iddiası ortalığı karıştırdı.

21 yaşındaki Stella Kabelis ve 24 yaşındaki Kailah Downie, bir barda Tyson Fury ile eğlenip içki içerken görüntülendi. Kızların çektirdiği selfieler sosyal medyada gündem oldu. The Sun'da yer alan bir habere göre o anlara şahit olan biri "Kızlar şanslarına inanamadılar. Bu yüzden Tyson Fury ile fotoğraf çekmek istediler " dedi.

"STELLA VE KAİLAH İSİMLİ KADINLAR FURY'DEN ÇOK ETKİLENDİ"

33 yaşındaki Tyson Fury, daha sonra eşi Paris'in yanına Manchester'daki dairesine geri döndü. Bir kaynak şunları söyledi: "Stella ve Kailah gerçekten Fury'den çok etkilendiler ve onunla birlikte olmanın tadını çıkardılar. Mükemmel bir beyefendiydi ve kızlar arkadaşlarına ne kadar harika zaman geçirdiklerini anlatıyorlardı. Tyson'ın harika bir sporcu olduğunu düşünüyorlar."

İKİ KADIN BİR BARDA ŞAMPİYON BOKSÖRLE DANS EDERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

"Stella ve Kailah, hafta ortası bir şeyler içmek için dışarı çıkan ve sonunda dünyanın en ünlü spor yıldızlarından biriyle çekim yapıp dans eden şanslı kızlardan. Onunla birlikte oldukları için kendilerini çok şanslı hissettiler ve Tyson Fury'nin onlara iltifat ettiği ve onun eğlenceyi seven kişiliğini sevdikleri ifade edildi."

ORTAYA ÇIKAN BİLGİ

İki kadının İngiltere'de bir Covid test firması olan Randox'ta çalıştığı ifade edildi. Kadınların ve Fury'nin birbirlerine numaralarını verdikleri ve böylece buluştukları ortaya çıktı.

Kızların Fury için "Tyson Fury bir dövüş canavarı ama ringin dışında nazik, eğlenceyi seven bir adam." şeklinde yorum yaptıkları söylendi.

Geçen ay Deontay Wilder'ı destansı dünya şampiyonluğu kazanmasından bu yana çılgın bir parti veren altı çocuk babası, karısı Paris yeni doğan bebeğiyle evdeyken Çarşamba öğleden sonra Manchester'daki evinde geri döndü.

Stella isimli kadının Facetime'da yayınladığı görüntülerde Tyson Fury ile çok samimi olduğu görülüyor. Kailah isimli kadın ise daha sonra boksörün dans pistinde iki gülen emojiyle birlikte bazı hareketler yaparken görüntülerini yayınladı ve şöyle dedi: "Sanki Tyson Fury ile dışarıdaymışım gibi."

Stella ve Kailah, Tyson Fury'i önce şık bir restoranda gördüler. Snapchat'e göndermeden önce onu videoya alarak şunları söylediler: "Tyson Fury hemen arkamızda oturuyor." Selfie teklifini kırmayan Tyson Fury, mutlu ve neşeli bir şekilde genç kızlarla fotoğraf çekindi.

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WBC ağır sıklet şampiyonu Tyson Fury'nin çekindiği fotoğraflar gündem oldu! İki kadınla ilgili gerçek...
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