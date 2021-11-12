Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Karate Milli Takımı Dubai'ye gitti
Giriş Tarihi: 12.11.2021 10:27

Karate Milli Takımı Dubai'ye gitti

AA
Karate Milli Takımı Dubai’ye gitti

Karate Milli Takımımız, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek 25. Dünya Karate Şampiyonası için Dubai'ye gitti. Milli takım kafilesi 50 kişiden oluşuyor.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-21 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenecek 25. Dünya Karate Şampiyonası'na giden milli takım kafilesi 50 kişiden oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, her kategoride madalya hedefiyle dünya şampiyonasına katılacaklarını kaydetti.

Sporcuların uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Kör, "Ferdi branşlarda en az 5 kumitede ise en az 2 final oynama hedefimiz var. Sporcularımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk 3 gününde bireysel kata ve kumite elemeleri gerçekleştirilecek şampiyonanın son gününde ise takım eleme müsabakaları yapılacak.

25. Dünya Karate Şampiyonası'na katılacak sporcular şunlar:

Kata:

Erkekler Kata: Ali Sofuoğlu
Kadınlar Kata: Damla Türemen
Erkekler Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kadınlar Takım Kata: Damla Türemen, Damla Pelit, Peri Koyuncu

Kumite:

Kadınlar

50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu
55 kilo: Umay Uygur
61 kilo: Merve Çoban
68 kilo: Eda Eltemur
+68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol

Erkekler

60 kilo: Eray Şamdan
67 kilo: Burak Uygur
75 kilo: Eren Akkurt
84 kilo: Samed Gök
+84 kilo: Rıdvan Kaptan

Kadınlar Takım Kumite: Tuba Yakan, Merve Çoban, Eda Eltemur, Meltem Hocaoğlu Akyol

Erkekler Takım Kumite: Ömer Abdurrahim Özer, Eray Şamdan, Furkan Kayalı, Rıdvan Kaptan, Burak Uygur, Ömer Faruk Arslan, Enes Bulut.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mossad ve CIA’nın 2023 projesi Erdoğan’ı devirmek
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
Son dakika: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Başak Cengiz kimdir? Türkiye'yi ayağa kaldıran Başak Cengiz cinayeti nasıl oldu, genç kadın kaç yaşındaydı?
Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun Manchester United rüyası kısa sürebilir! Ayrılık ihtimalleri arttı, Lionel Messi'nin yanına...
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye alınıyor
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Karate Milli Takımı Dubai'ye gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA