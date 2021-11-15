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Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:02 Son Güncelleme: 15.11.2021 11:10

Jake Paul’dan Tommy Fury’i kızdıracak sözler: “Onun kafasını ezeceğim!”

Jake Paul’dan Tommy Fury’i kızdıracak sözler: “Onun kafasını ezeceğim!”

Orta sıklet mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Jake Paul ve Tommy Fury maçı öncesi gerginlik tırmandı. Jake Paul, Tyson Fury’nin üvey kardeşi olan Tommy Fury’i kızdıracak sözler sarf etti. Jake Paul, “Onu kafasını ezmeye geliyorum” diyerek maç öncesi gerginliği yükseltti. İşte o çarpıcı sözler.

18 Aralık'ta karşı karşıya gelecek olan Jake Paul ve Tommy Fury arasındaki maç merakla bekleniyor. Maç öncesi iki boksör de birbirine sert sözler sarf ediyor. Son olarak Jake Paul, Fury hakkında çok Sert sözler söyledi.

Profesyonel anlamda ilk maçına çıkacak olan Tommy Fury, bilindiği gibi WBC şampiyonu Tyson Fury'nin üvey kardeşi ve bu maça onunla hazırlanıyor.

"HERKES GERÇEK BİR BOKSÖR GİBİ DÖVÜŞ DİYORDU..."

Jake Paul ise maç öncesi TMZ Sport'a konuşarak Tommy için şunları söyledi: "Herkes bana gerçek bir boksör gibi dövüş diyordu. İşte buradayım.

"BURAYA DÖVÜŞMEYE GELDİM"

"Aynı yaştayız. Aynı kilolardayız. Tyson Fury abisi. Büyük bir isim o. Ama ben buraya dövüşmeye geldim."

"KAFASINI EZMEYE GELİYORUM"

"Tommy Fury'nin kafasını ezmeye geliyorum. Uğraşması gereken çok şey var. Benimle dövüşmek için çok yanlış bir zamanı seçti. Bu sefer gerçekten oyun oynamayacağım."

Jake Paul, geçtiğimiz günlerde Tyson Fury antrenman görüntülerini paylaşan Tommy Fury ile dalga geçmiş ve videoki antrenmana benzer bir şekilde çalışarak video paylaşmıştı.

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Jake Paul’dan Tommy Fury’i kızdıracak sözler: “Onun kafasını ezeceğim!”
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