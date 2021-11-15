Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Usain Bolt'tan emeklilik itirafı! "Pişmanım..."
Giriş Tarihi: 15.11.2021 16:25

Usain Bolt'tan emeklilik itirafı! "Pişmanım..."

AA
Usain Bolt’tan emeklilik itirafı! Pişmanım...

Dünya şampiyonu eski sprinter Usain Bolt, emekli olduğu için pişmanlık yaşadığını itiraf etti. Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt, "Gerçekten de diğer atletler çok hızlı değil. Çıtayı rekorlarımla çok yükseğe çektim ve sonra yavaşlamaya başladım. Ama Tokyo 2020'ye katılsaydım, 9.80'i muhtemelen geçerdim. Keşke emekliye ayrılmasaydım" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt, emekliye erken ayrıldığını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde basına açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki atlet, Tokyo 2020'yi Jamaika'da evinden takip ettiğini belirterek, "Piste çıkmayı gerçekten çok özledim. Tokyo'da yarışmayı çok isterdim. Çünkü ben, öyle anlar için yaşıyorum. Televizyondan izlemek çok zor geldi." diye konuştu.

Tokyo 2020'de erkekler 100 metre finalini İtalyan Lamont Marcell Jacobs'un 9.80'lik derecesiyle ilk sırada tamamladığını hatırlatan Bolt, "Antrenörüm, kariyerimin sonlarına doğru bana, 'Diğer atletler hızlanmıyor. Sen yavaşlıyorsun.' demişti. O zamana kadar hiç böyle düşünmemiştim. Gerçekten de diğer atletler çok hızlı değil. Çıtayı rekorlarımla çok yükseğe çektim ve sonra yavaşlamaya başladım. Ama Tokyo 2020'ye katılsaydım, 9.80'i muhtemelen geçerdim. Keşke emekliye ayrılmasaydım." ifadelerini kullandı.

Pekin 2008, Londra 2012 ve Rio 2016'da altın madalyaya uzanan Usain Bolt, "Olimpiyatlarda her şey farklı oluyor. Atletizmin en yüksek seviyesi bu yarışlar ve her zaman bunlara kendimi hazır hissediyorum. Bu sporda yapabileceğim her şeyi yaptım ve tüm motivasyonum bu. Bugünkü nesilde bana denk atlet yok. Bu nedenle rekorlarımın daha uzun yıllar kırılamayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından emekliye ayrılan Jamaikalı atlet, erkekler 100 metrede 9.58 ve 200 metrede 19.19'luk dereceleriyle dünya rekorlarını elinde tutuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
MasterChef’te kim elendi? 14 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay
Son dakika: Karadağ'ın hocası Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Lider olsunlar! Türkiye'ye karşı..."
Son Dakika: AK Parti'de gündem 2022 asgari ücret zammı | A takımı toplandı
MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 14 Kasım Pazar Dün akşam MasterChef’ten kim, hangi yarışmacı elendi?
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Hülya Avşar'ın yıllar sonraki itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Son dakika haberi | Emeklilik için büyük avantaj: İşte emekli maaşını yükseltecek en kolay çözüm
Emekli memur maaşı 2022 zammı son dakika gelişmeleri... Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Usain Bolt'tan emeklilik itirafı! "Pişmanım..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA