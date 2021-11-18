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Giriş Tarihi: 18.11.2021 16:16

Halkbank adını son 16'ya yazdırdı

AA
Halkbank adını son 16’ya yazdırdı

CEV Challenge Kupası 32'li finaller turu rövanş maçında Bulgar ekibi Marek Union-Ivkoni ile karşı karşıya gelen Halkbank, rakibini 3-0 yendi. İlk maçı da aynı skorla kazanan temsilcimiz, son 16 turuna yükseldi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32'li finaller turu rövanş maçında Bulgaristan temsilcisi Marek Union-Ivkoni'yi 3-0 yendi.

İlk maçı da 3-0 alan başkent temsilcisi adını 16'lı finallere yazdırdı. Halkbank bu turda Bosna Hersek ekibi OK Bosna'yla karşılaşacak.

Marek Union-Ivkoni: 0 - Halkbank: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Siarhei Budzeika (Belarus), Raymond Haamberg (Hollanda)

Halkbank: Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam)

Marek Union-Ivkoni: Tsvetanov, Damyanov, Uzunov, Ivanov, Yankov, Dulchev (Mehandzhiyski, Kostikj, Nikolov, Iliev)

Setler: 16-25, 10-25, 13-25

Süre: 53 dakika (19, 18, 16)

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Halkbank adını son 16'ya yazdırdı
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