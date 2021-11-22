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Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:07

Çukurova’nın sultanları üst üste 6. galibiyetini aldılar

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çukurova’nın sultanları üst üste 6. galibiyetini aldılar

Sigorta Shop Türkiye Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, hafta sonu evinde oynadığı maçta Bahçelievler Belediyesini rahat bir oyunla 3-0 yenerek üst üste 6’ncı galibiyetini aldı.

Menderes Spor Salonunda oynanan maça taraftarının da desteğiyle hızlı başlayan Çukurova'nın Sultanları ilk seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti. Çukurova Belediyesi SK kadın voleybol takımı ikinci sette de zorlanmadı. Rakibine 25-14'lük üstünlük kuran Çukurova'nın Sultanları son sette daha çok fazla süre bulamayan genç oyuncularıyla mücadele etti. Çukurova Belediyesi SK, son seti 25-11 maçı da 3-0 kazanarak galibiyet serisini 6'ya çıkardı.

Çukurova'nın sultanları ligin ikinci yarısının ilk maçında Adana'da konuk edecekleri İlbank'ı yenerek grubu lider bitirmek hedefinde.

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Çukurova’nın sultanları üst üste 6. galibiyetini aldılar
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