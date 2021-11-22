Çukurova’nın sultanları üst üste 6. galibiyetini aldılar

Menderes Spor Salonunda oynanan maça taraftarının da desteğiyle hızlı başlayan Çukurova'nın Sultanları ilk seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti. Çukurova Belediyesi SK kadın voleybol takımı ikinci sette de zorlanmadı. Rakibine 25-14'lük üstünlük kuran Çukurova'nın Sultanları son sette daha çok fazla süre bulamayan genç oyuncularıyla mücadele etti. Çukurova Belediyesi SK, son seti 25-11 maçı da 3-0 kazanarak galibiyet serisini 6'ya çıkardı.

Çukurova'nın sultanları ligin ikinci yarısının ilk maçında Adana'da konuk edecekleri İlbank'ı yenerek grubu lider bitirmek hedefinde.