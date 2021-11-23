Orta sıklet maçında gündem olan anlar! Boksör Hassan N'Dam hakeme yalvardı: "Ölmeye hazırım"

37 yaşındaki Fransız-Kamerunlu boksör Hassan N'Dam ile 39 yaşındaki Gennady Golovkin'in potansiyel halefi olarak görülen ve yenilgisi olmayan 28 yaşındaki Kazak boksör Janibek Alimkhanuly ile geçtiğimiz günlerde karşı karşıya geldi.
Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan maçta Alimkhanuly, rakibi Hassan N'Dam'ı 8. rauntta nakavt etti. Ama N'Dam, hakemin nakavt kararını protesto etti.
"ÖLMEYE HAZIRIM, LÜTFEN MAÇI BİTİRME"
Boks tarihinde ender görülen bir durum yaşandı. Nakavt olan Hassan N'Dam, hakeme maçı bitirmemesi yalvardı ve şunları söyedi: "Hayır, hayır, hayır. Ölmeye hazırım. Lütfen maçı bitirme" dediği duyuldu.
28 yaşındaki Alimkhanuly, yedinci nakavtıyla galibiyet sayısını 11-0'a yükselirken, N'Dam dördünxü maçında üçüncü kez mağlup oldu.
İngiliz taraftarlar tarafından 2018'de 39 yaşındaki Martin Murray'i yendiği, ancak bir yıl sonra 31 yaşındaki Callum Smith'e yenildiği için hatırlanabilir.
Galibiyetten sonra Alimkhanuly şunları söyledi: "Bir sonraki dünya şampiyonluğu için hazırım. Ama çok fazla ceza almış zorlu bir eski şampiyon olan N'Dam'ın hakkını vermeliyim."
Kazak boksör, Orta sıklette liderliği devralmak üzere....