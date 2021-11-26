Tyson Fury’den Joshua’ya ’Geri çekil’ çağrısı geldi! WBC maçı öncesi şok sözler...

"HEM USYK'İ HEM DE JOSHUA'YI YENERİM"

"Ama Usyk ile dövüşmeme izin verirse ve ben Usyk'i yenersem, o zaman geri gelip Joshua ile dövüşür, onu da yenerim. O zaman ben def olup gidebilirim ve diğer boksörler kemerler için savaşabilir. Ben de emekli olurum."