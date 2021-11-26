Tyson Fury’den Joshua’ya ’Geri çekil’ çağrısı geldi! WBC maçı öncesi şok sözler...

WBC'de herkesin merakla beklediği Anthony Joshua - Oleksandr Usyk maçı olacak mı? Tyson Fury, maçla ilgili çarpıcı ifadeler kullanarak Anthony Joshua'ya çağrı yaptı.
TYSON FURY'DEN JOSHUA'YA ÇEKİL ÇAĞRISI
Tyson Fury, Anthony Joshua'yı bir kez daha kenara çekilmeye ve Oleksandr Usyk ile dövüşmesine izin vermeye çağırdı.
Fury, Usyk ile hemen rövanş hakkını kullanan Joshua'nın yine kaybedeceğinden ve Usyk ile bir maça çıkma avantajını kaybetmesinden endişeli.
Usyk-Joshua maçından...
Boxing Lowdown'a konuşan Tyson Fury şunları söyledi: "Joshua'nın Usyk ile dövüşmeme izin vermesini tercih ederim. Çünkü Joshua tekrar kaybederse ki bence kaybeder, o dövüş benim için de yok olur gider. Çünkü iki dövüşü kaybetmez ve ardından büyük bir ağır sıklet unvan dövüşüne girmezsiniz.
"HEM USYK'İ HEM DE JOSHUA'YI YENERİM"
"Ama Usyk ile dövüşmeme izin verirse ve ben Usyk'i yenersem, o zaman geri gelip Joshua ile dövüşür, onu da yenerim. O zaman ben def olup gidebilirim ve diğer boksörler kemerler için savaşabilir. Ben de emekli olurum."
32 yaşındaki Joshua, yaz aylarında tartışmasız bir unvan kararında 33 yaşındaki Fury ile dövüşmek için görüşmelerde bulunuyordu. Ancak 36 yaşındaki Deontay Wilder, yenilgisinz Fury ile anlaştı ve üçleme maçı hakkını kazandı, bu yüzden Anthony Joshua yerine Usyk'e karşı mücadele verecek.
Joshua daha sonra Eylül ayında Usyk'i denediği, ancak başarısız olduğu için 12 turda geride kaldı. Sadece iki hafta sonra, Fury, Wilder'ı Las Vegas'taki destansı üçlemelerinin 11. turunda nakavt etti.
WBC şampiyonu Tyson Fury şimdi Şubat ayında geri dönmek istiyor, ancak Joshua'nın Usyk ile yeniden eşleşmesiyle birleşme şansı zayıf. 33 yaşındaki Dillian Whyte ve 36 yaşındaki Joe Joyce, Fury'yi çağıran boksörler arasında yer alıyor.
Ama Fury, gözünün sadece iki boksörde olduğunu açıkça belirtti. Fury, "Dinle, sadece Usyk veya Joshua ile dövüşmekle ilgileniyorum. Bunu göreceksiniz." dedi.