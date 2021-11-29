‘Yarınların şampiyonları Gaziantep’ten çıkacak’

Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle hizmete giren Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu, görkemli bir açılışa sahne oldu. Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu belirten Kasapoğlu, her branşta sporunilerlemesi için altyapılarabüyük önem verdiklerini ve bu anlamda ciddi mesafe aldıklarını söyledi. Yarınların şampiyonlarının yetişeceğine inandığını belirten Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Avrupa'nın ilk 5 havuzundan birini burada açıyoruz. Bu hepimizin gururu ve sevinci. Bu güzide tesis, ülkemiz sporuna ve uluslararası camiaya ve milletimize büyük hizmetler sunacak." Kasapoğlu, paralimpikmilli yüzücü SevilayÖztürk'ü de 18. yaş günü olmasınedeniyle sahneye davet etti.Sevilay, kendisi için hazırlananpastanın mumlarını üfledi.