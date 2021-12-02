WBC’de dev maç heyecanı! Usyk’ten Tyson Fury’e dövüş çağrısı...

WBC'de Tyson Fury, Oleksandr Usyk ve Anthony Joshua üçlüsü arasında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Usyk'e dövüşme çağrısında bulunan Tyson Fury'e Ukraynalı boksörden cevap geldi. Oleksandr usyk, Anthony Joshua kenara çekilirse tartışmasız dünya şampiyonunu belirlemek için Tyson Fury'ye meydan okumaya hazır.
ABD'li boksör Anthony Joshua, Ukraynalı yıldıza kaybettiği IBF, WBA ve WBO unvanlarını geri alma şansını elde etmek için rövanş için başvuru yapmıştı. 2022 yılında yapılması beklenen maç için ne tarih ne de yer belirlenmiş değil.
TYSON FURY'NİN USYK İLE DÖVÜŞMEK İSTEDİĞİ BİLİNİYOR
WBC şampiyonu Tyson Fury, eski şampiyonu Dillian Whyte ile yapacağı maçı reddeti. Tyson Fury'nin Usky ile dövüşmek istediği biliniyor. Usyk, aralarında 51 kez yenilgisiz savaştı ve şu anda ağır siklet bölümündeki tüm kemerlere sahipler.
KRASSYUK'TAN İTİRAF: "USYK, FURY İLE DÖVÜŞMEK İSTİYOR"
Şimdi Usyk'in organizatörü Alexander Krassyuk, Sky Sports'a dövüşçüsünün, Joshua'nın kararına göre Çingene Kralı (Tyson Fury) ile yüzleşmeye hazır olduğunu söyledi. Krassyuk "AJ'nin kenara çekilmesiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Tyson Fury ile biz de maç yapmak istiyoruz." dedi.
"JOSHUA'NIN FURY-USYK MAÇI İÇİN SAYGILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
"Joshua'nın Tyson Fury-Usyk maçına karşı saygılı olacağını düşünüyorum. Usyk, eğer teklif doğruysa ve AJ izin verirse bir sonraki dövüşte Fury ile karşılaşmak istediğini ifade etti."
Joshua'nın organizatörü Eddie Hearn, Krassyuk'un sözlerine herhangi bir yanıt vermedi. Ancak daha önce, Joshuna-Usyk rövanşı için planlarının yerine getirildiğini açıklamıştı.
"JOSHUA'NIN TEK DÜŞÜNDÜĞÜ ŞEY RÖVANŞ MAÇI"
Eddie Hearn şunları söyledi: "Anthony Joshua, Usyk rövanşı için zaten fiziksel ve zihinsel olarak kampta ve ilk dövüş gecesinden beri tek düşündüğü şey rövanş maçı."
"NAKAVT ETMEMEM İÇİN UYARILDIM"
Usyk, geçtiğimiz aylarda flaş bir itirafta bulundu. Usyk, Anthony Joshua'yı nakavt edecek duruma getirmeme konusunda kenardan uyarıldığını açıklamış ve Usyk şunları söyledi: "Joshua'yı nakavt etme gibi bir niyetim yoktu. Kenardaki antrenörüm beni bu konuda uyardı."