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Giriş Tarihi: 2.12.2021 13:21 Son Güncelleme: 2.12.2021 13:22

Yılın en iyi atletleri Herah ve Warholm oldu

AA
Yılın en iyi atletleri Herah ve Warholm oldu

2021 Dünya Atletizm Birliği, yılın en iyi atletlerini seçti. Pandemi nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre ve 200 metrenin yanı sıra 4x100 metre bayrak finalinde altın madalya kazanan 29 yaşındaki Thompson-Herah yılın en iyi kadın atleti olurken, 400 metre engelli kategorisinde Elmas Lig'de bu yıl dünya rekoru kırmasının ardından bu süreyi Tokyo 2020'de daha da kısaltarak rekorunu tazeleyen 25 yaşındaki Karsten Warholm ise 2021'in en iyi erkek atleti unvanın aldı.

2021 Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) Ödülleri'nde, kadınlarda Jamaikalı Elaine Thompson-Herah, erkeklerde ise Norveçli Karsten Warholm en iyi atlet seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Monako'da düzenlenen tören ile 2021 yılının en iyi atletlerine ödülleri verildi.

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre ve 200 metrenin yanı sıra 4x100 metre bayrak finalinde altın madalya kazanan 29 yaşındaki Thompson-Herah, yılın en iyi kadın atleti ödülünün sahibi oldu.

Tokyo'da 100 metrede olimpiyat rekorunu da kıran Jamaikalı atlet, törende yaptığı konuşmada, "Her yılı ayrı olarak değerlendiriyorum. Bu yıl dünya rekorunu kırmaya çok yaklaştım. Her şeyi başarabilirim. Dünyanın en iyisi olmak için mücadelemi sürdüreceğim." dedi.

400 metre engelli kategorisinde Elmas Lig'de bu yıl dünya rekoru kırmasının ardından bu süreyi Tokyo 2020'de daha da kısaltarak rekorunu tazeleyen 25 yaşındaki Karsten Warholm ise 2021'in en iyi erkek atleti unvanın aldı.

Ödülü kazandığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Norveçli sporcu, "Tokyo'da yarışı bitirdiğim süreyi görünce, 'Bir hata olmalı!' diye düşündüm. Çünkü böyle bir rekorun gelebileceğini, yarış sırasında hiç fark etmemiştim." diye konuştu.

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Yılın en iyi atletleri Herah ve Warholm oldu
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