Yılın en iyi atletleri Herah ve Warholm oldu

400 metre engelli kategorisinde Elmas Lig'de bu yıl dünya rekoru kırmasının ardından bu süreyi Tokyo 2020'de daha da kısaltarak rekorunu tazeleyen 25 yaşındaki Karsten Warholm ise 2021'in en iyi erkek atleti unvanın aldı.

Ödülü kazandığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Norveçli sporcu, "Tokyo'da yarışı bitirdiğim süreyi görünce, 'Bir hata olmalı!' diye düşündüm. Çünkü böyle bir rekorun gelebileceğini, yarış sırasında hiç fark etmemiştim." diye konuştu.