Abu Dabi’de müthiş heyecan! Max Verstappen mi Lewis Hamilton mı?

EŞİTLİK BOZULMAZSA ŞAMPİYON VERSTAPPEN

Aslına bakılırsa şampiyonluk hesabı karmaşık sayılmaz. Fazla puan alan sürücü mutlu sona ulaşacak. Fakat eşitlik sürerse yarış birinciliğinde rakibine 9-8 üstünlüğü bulunan Verstappen, şampiyonluğu elde edecek.

Eşitlik için de 2 senaryo bulunuyor. Bunlardan ilki, pilotlardan birinin 9'uncu, diğerinin en hızlı tur zamanıyla beraber 10'uncu olması. Diğeri ise ikisinin de yarışı puansız tamamlaması. Bu da Verstappen ve Hamilton'ın ilk 10'un dışında kalması veya iki sürücünün de yarışı bitirememesi anlamına geliyor.

Motor sporlarında mekanik ya da elektronik bir arıza yaşanma ihtimali kadar kaza ihtimali de hep mevcut. Bunun yanı sıra Verstappen ile Hamilton arasında gerçekleşebilecek bir kaza olasılığını da yabana atmamak gerek.

Çünkü iki pilot, bu sezon pistte birçok kez karşı karşıya geldi ve bunlardan bazıları kazayla sonuçlandı. Büyük Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda, yüksek süratle dönülen Copse virajındaki temas sonrası aracı pist dışına savrulan Verstappen, Hamilton'ın birinciliğini kontrol için götürüldüğü hastane odasından izledi.

İtalya Grand Prix'sinin 26. turundaki kazada ise iki pilot da yarış dışı kaldı. İkinci virajdaki bordüre çarpan Verstappen'in aracının arkası havalanarak Hamilton'ın otomobilinin üstüne düştü ve arabalar o şekilde kum havuzunda kaldı.

Verstappen'in Brezilya'daki agresif savunması ve Suudi Arabistan'da Hamilton'ın aniden yavaşladığını iddia ettiği Verstappen'e arkadan çarpması, iki ismin yarış dışı kalmasına neden olmadı. Fakat yaşananlar ikili arasındaki tansiyonu daha da tırmandırdı.

Ayrıca 1989, 1990, 1994 ve 1997'de de şampiyonun, klasmanın ilk iki sırasındaki pilotların son yarışta çarpışmasıyla belli olduğu unutulmamalı. 1989 ve 1990'da takım arkadaşları Ayrton Senna ile Alain Prost, 1994'te Michael Schumacher ile Damon Hill, 1997'de ise yine Schumacher ile Jacques Villeneuve çarpışmıştı.