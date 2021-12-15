Dünyanın gözü Türkiye’de

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası bugün başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, turnuvanın düzenleneceği Ankara Spor Salonu'nda Voleybol Federasyonu BaşkanıMehmet Akif Üstündağ ile Fenerbahçe OpetKaptanı Eda Erdem Dündar ve VakıfBankKaptanı Melis Gürkaynak ile bir araya geldi. Türkiye'nin demografik yapısı, iklimi ve coğrafi koşullarıyla mükemmel bir üstünlüğü bulunduğunu belirten Kasapoğlu, "Biz bu üstünlüğü spor turizminde de her geçen gün daha yukarılara taşıyoruz. Pandemiye rağmen bu yıl160'tan fazla önemli spor organizasyonunuülkemizde gerçekleştirdik" diye konuştu.
TAKIMLARIMIZDAN BIRI BAŞARACAK
19 Aralık'ta bitecek turnuva için de konuşan Bakan, "Takımlarımızdan, kaptanlarımızdan birinin bu başarıyı göğüsleyeceklerini düşünüyorum. Dostça, centilmence bir müsabaka süreci diliyorum" dedi. Gruplarında ilk iki sırayıalan takımların yarı finalde çapraz eşleşeceğiorganizasyonun finali, pazar 18.30'da olacak.