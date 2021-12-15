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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Dünyanın gözü Türkiye’de

Dünyanın gözü Türkiye’de

Voleybolda büyük heyecan bugün başlıyor. FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, F.Bahçe Opet ve VakıfBank’ı ziyaret ederken önemli açıklamalar yaptı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası bugün başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, turnuvanın düzenleneceği Ankara Spor Salonu'nda Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Fenerbahçe Opet Kaptanı Eda Erdem Dündar ve VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ile bir araya geldi. Türkiye'nin demografik yapısı, iklimi ve coğrafi koşullarıyla mükemmel bir üstünlüğü bulunduğunu belirten Kasapoğlu, "Biz bu üstünlüğü spor turizminde de her geçen gün daha yukarılara taşıyoruz. Pandemiye rağmen bu yıl 160'tan fazla önemli spor organizasyonunu ülkemizde gerçekleştirdik" diye konuştu.

TAKIMLARIMIZDAN BIRI BAŞARACAK
19 Aralık'ta bitecek turnuva için de konuşan Bakan, "Takımlarımızdan, kaptanlarımızdan birinin bu başarıyı göğüsleyeceklerini düşünüyorum. Dostça, centilmence bir müsabaka süreci diliyorum" dedi. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımların yarı finalde çapraz eşleşeceği organizasyonun finali, pazar 18.30'da olacak.

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