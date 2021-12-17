Filede çifte zafer

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda çifte sevinç yaşadık. B Grubu'ndaki ilk maçında VakıfBank, Kazakistan'ın Altay takımını 3-0 mağlup etti. Rahat bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, setleri de 25-13, 25-10 ve 25-17 aldı. Organizasyonda daha önce 3 şampiyonyuk yaşayan VakıBank, bugün Brezilya'dan Minas takımıyla karşılaşacak. A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'dan Imoco Volley'e 3-0 yenilen FenerbahçeOpet ise dün Brezilya'nın Dentil Praia ekibini 3-1 devirdi. Arina Fedorovtseva kaydettiği 28 sayıyla maçın skoreri oldu.