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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Filede çifte zafer

Filede çifte zafer
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda çifte sevinç yaşadık. B Grubu'ndaki ilk maçında VakıfBank, Kazakistan'ın Altay takımını 3-0 mağlup etti. Rahat bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, setleri de 25-13, 25-10 ve 25-17 aldı. Organizasyonda daha önce 3 şampiyonyuk yaşayan VakıBank, bugün Brezilya'dan Minas takımıyla karşılaşacak. A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'dan Imoco Volley'e 3-0 yenilen Fenerbahçe Opet ise dün Brezilya'nın Dentil Praia ekibini 3-1 devirdi. Arina Fedorovtseva kaydettiği 28 sayıyla maçın skoreri oldu.

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Filede çifte zafer
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