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Giriş Tarihi: 21.12.2021

2022’de kupa almadık!

CEYHUN SAMET YÜKSEL

Ankara seyircisi mükemmeldi. Onlar sayesinde sahada 7 kişiydik. Imoco ile 5 defa oynadık, VakıfBank 3. kez kazandı. Bu zafer Türkiye’ye armağan olsun. Artık sıra yeni yıldaki kupalarda.”

IMOCO'YA KARŞI ARTIK ÖNDEYİZ
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 4. kez kazanan VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti hedefi yine yükseltti. 49 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Imoco Volley'e karşı 5. maçı kazanarak (3-2) toplam seride artık öne geçtiklerini vurguladı. SABAH Spor'a konuşan deneyimli hoca, artık ezeli rakipleri haline gelen İtalyan kulübüne de mesajını verirken şu sözlerle zaferlerini anlattı: "Çok güçlü rakipler vardı ama şampiyonlukla çıktık. Seyirci mükemmeldi.

TARAFTAR BİZE ENERJİ VERİYOR
Ankara'da tribünlerdeki taraftarlar turnuvayı bambaşka duruma çevirdiler, çok teşekkür ederim. Imoco Volley ile toplamda 5 kez oynadık, VakıfBank 3. kez kazandı, onlar ise 2 galibiyette kaldı. Organizasyonda atmosfer gerçekten mükemmeldi. 15 bin kişi vardı ama bu 15 bin kişi gerçekten taraftardı. Bize enerji verdiler. Sahadaki 7. oyuncu oldular. Bu zafer Türkiye'ye armağan olsun. 2022'de henüz kupa kazanmadım! Sıra yeni yıldaki kupalarda."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRIK MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonluğunu elde eden VakıfBank Spor Kulübü'nü ve aynı turnuvada Dünya 3'üncüsü olan Fenerbahçe Opet'i canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullanırken Emine Erdoğan ise "Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i mağlup ederek dünya şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol takımımızı tebrik ediyorum" sözleriyle tarihi başarıyı kutladı.

BU MADALYA BÜYÜK BİR ONUR'
DÜNYA Kulüpler Şampiyonası'nda en iyi orta oyuncu seçilen Zehra Güneş, Türk taraftarlar önünde bu zafere ulaşmanın anlamının daha da büyük olduğunu söyledi. 22 yaşındaki sporcu, "Çok büyük bir platformda altın madalya ile ülkemizi temsil etmek büyük bir onur. Kendi insanımızın önünde bu mutluluğu paylaşmak çok daha güzel oldu" diye konuştu...

TIE-BREAK'E KALINCA 'KAZANDIK' DEDIM!
VakıfBank'ın yıldızı İsabelle Haak, Imoco karşısında 5. sete başlarken kazanacaklarından emin olduğunu söyledi: "Büyük bir zafer elde ettik. Tie- Break setine kalınca 'biz kazandık' dedim..."

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