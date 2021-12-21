2022’de kupa almadık!

“Ankara seyircisi mükemmeldi. Onlar sayesinde sahada 7 kişiydik. Imoco ile 5 defa oynadık, VakıfBank 3. kez kazandı. Bu zafer Türkiye’ye armağan olsun. Artık sıra yeni yıldaki kupalarda.”
IMOCO'YA KARŞI ARTIK ÖNDEYİZ
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 4. kez kazanan VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti hedefi yine yükseltti. 49 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, ImocoVolley'e karşı 5. maçı kazanarak(3-2) toplam seride artık önegeçtiklerini vurguladı. SABAH Spor'a konuşan deneyimli hoca, artık ezeli rakipleri haline gelen İtalyan kulübüne de mesajını verirken şu sözlerle zaferlerini anlattı: "Çok güçlü rakiplervardı ama şampiyonlukla çıktık.Seyirci mükemmeldi.
TARAFTAR BİZE ENERJİ VERİYOR
Ankara'da tribünlerdeki taraftarlar turnuvayı bambaşka duruma çevirdiler, çok teşekkür ederim. Imoco Volley ile toplamda 5 kez oynadık, VakıfBank 3. kez kazandı, onlar ise 2 galibiyette kaldı. Organizasyonda atmosfer gerçekten mükemmeldi. 15 binkişi vardı ama bu 15 bin kişi gerçektentaraftardı. Bize enerji verdiler.Sahadaki 7. oyuncu oldular.Bu zafer Türkiye'ye armağanolsun. 2022'de henüz kupa kazanmadım! Sıra yeni yıldaki kupalarda."
BAŞKAN ERDOĞAN'DANTEBRIK MESAJI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonluğunu elde eden VakıfBank Spor Kulübü'nü ve aynı turnuvada Dünya 3'üncüsü olan Fenerbahçe Opet'i canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullanırken Emine Erdoğan ise "Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i mağlup ederek dünya şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol takımımızı tebrik ediyorum" sözleriyle tarihi başarıyı kutladı.
BU MADALYA BÜYÜK BİR ONUR'
DÜNYA Kulüpler Şampiyonası'nda en iyi orta oyuncu seçilen Zehra Güneş, Türk taraftarlar önünde bu zafere ulaşmanın anlamının daha da büyük olduğunu söyledi. 22 yaşındaki sporcu, "Çokbüyük bir platformda altın madalyaile ülkemizi temsil etmek büyükbir onur. Kendi insanımızın önündebu mutluluğu paylaşmak çok dahagüzel oldu" diye konuştu...
TIE-BREAK'E KALINCA 'KAZANDIK' DEDIM!
VakıfBank'ın yıldızı İsabelle Haak, Imoco karşısında 5. sete başlarken kazanacaklarından emin olduğunu söyledi: "Büyük bir zafer elde ettik. Tie- Break setine kalınca 'biz kazandık' dedim..."