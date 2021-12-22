Vakıfbank'ın yıldızları Zehra Güneş ve Isabelle Haak, SABAH TV'ye konuştu! "Bize ikinciliğin ne demek olduğu hiçbir zaman aşılanmadı"

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4. kez mutlu sona ulaşan Vakıfbank'ın iki yıldızı Zehra Güneş ve Isabelle Haak, SABAH TV'nin konuğu oldu. 'Bize küçüklüğümüzden beri ikinciliğin ne demek olduğu hiçbir zaman aşılanmadı' diyen Zehra Güneş, yeni hedeflerinden bahsetti. Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Isabelle Haak ise "Takımda çok fazla yakın arkadaşım var ve birlikte çok zaman geçiriyoruz. Bu yüzden de birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Vakıfbank benim için çok değerli, ikinci ailem gibi" ifadelerini kullandı.
ZEHRA GÜNEŞ: DUR DURAK BİLMEDEN YOLA DEVAM EDİYORUZ
- Zehra, Vakıfbank kadın voleybol takımının ve milli takımın yıldız isimlerinden birisin. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda kupayı 4. kez evinize götüren taraf oldunuz. Tebrik ederek başlamak isterim, neler hissediyorsun ve neler söylemek istersin?
"Teşekkür ederim, tabii ki de bu gurur hepimizin demek istiyorum. Bu gururu Türkiye'ye 4. kez yaşattığımız için, çok büyük bir platformda Türkiye'yi altın madalya ile temsil ettiğimiz için çok mutluyum. Bunun devamı tabii ki de gelecek, bu sezona 5 kupa hedefiyle başladık ve ikisini alarak dur durak bilmeden yola devam ediyoruz. Bugün bu kupayı kazandık, yarından itibaren öteki kupalara odaklanmaya devam edeceğiz. Bizden desteğini esirgemeyen ve yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim."
"HER ZAMAN OLDUĞUM GİBİ BİR İNSANDIM, İNSANLAR BENİ BU YÜZDEN SEVİYOR"
- Kulüp olarak da kendi rekorunuzu kırdınız bu şampiyonlukla ve senelerdir devam eden çok "istikrarlı bir başarı grafiğiniz var. Sence bunun en önemli faktörleri neler oldu? Sen de bu kulübün altyapısından yetişen isimlerden birisin aynı zamanda...
"Vakıfbank her zaman birinciliğe oynayan bir takım ve bize küçüklüğümüzden beri ikinciliğin ne demek olduğu hiçbir zaman aşılanmadı. Bizim her zaman altın, altın ve altın hedefimiz oldu. Bu zamana kadar hep bunun için savaştık, en iyisi için çalışmak ve her zaman en iyisi için bu sahaya gelip buradan çıkmak hedefleri olunca yaptığın fedakarlıklar da bu doğrultuda oluyor. Bu fedakarlıklar çoğaldıkça da en iyisine zaten farkında olmadan ulaşıyorsun çünkü zaten bunu istiyorsun. Hem Türk voleybolu adına hem kendi kulübümüz adına yaptığımız fedakarlıklar çok fazla ve küçüklükten beri böyleyiz. Zaten bunun aksi de bize biraz garip geliyor açıkçası. Bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum."
- Genç yaşında dünya çapında pek çok başarıya ulaşmış oldun ve bir sürü insanın da hayalini yaşıyorsun. Bu kadar başarıdan sonra üzerinde çok fazla ilgi oldu, özellikle sosyal medyada ilgi odağı haline geldin. Bu ilgiyi idare etmek senin için zaman zaman zor oluyor mu?
"Her zaman örnek bir sporcu olmaya çalıştım ve en küçüğünden en büyüğüne kadar bizi örnek alan, idol olarak gören birçok insan var. Onlara her hareketimizle örnek olmaya çalıştığımız için normalden de fazla dikkatli olmak zorundayız ve hep bunun bilincindeyiz. Açıkçası ben bu ilgiyi idare etmekte zorlanmıyorum çünkü her zaman olduğum gibi bir insandım ve insanların da beni bu yüzden sevdiğini düşünüyorum. Normal hayatımda da örnek bir sporcu olarak yaşamaya çalıştım hep ve bundan sonra da devam edeceğim. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim."
ISABELLE HAAK: OYUNCULARDAN DA KOÇTAN DA ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM
- Bella, ilk olarak seni şampiyonluğunuz için tebrik etmek isterim. Turnuva senin için nasıl geçti? Aynı zamanda en değerli oyuncu seçildin...
"İnanılmaz bir tecrübeydi, takımım ile bu haftayı bu şekilde geçirdikleri için gurur duyuyorum. Çok zor bir hafta da olsa her gün daha da iyisini yaptık ve bütün maçların üstesinden geldik. Bugün başardığım şeyi onlar olmadan başaramazdım, bu bir takım işi o yüzden herkesle gurur duyuyorum."
- Çok genç bir yaştasın ve bu başarılara sahipsin, aynı zamanda MVP seçildin. Bu konuda neler hissediyorsun?
"Bu kadar inanılmaz ve tecrübeli oyuncularla oynama şansı bulduğum için çok müteşekkirim. Oyunculardan da koçtan da çok şey öğreniyorum ve bu benim için çok değerli o yüzden çok mutluyum."
"VAKIFBANK BENİM İKİNCİ AİLEM GİBİ"
- Vakıfbank senin için ne ifade ediyor? Buradaki ikinci yılını tamamladın...
"Evet, üçüncü seneme girdim ve biz burada gerçekten aile gibiyiz. Takımda çok fazla yakın arkadaşım var ve birlikte çok zaman geçiriyoruz bu yüzden de birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Vakıfbank benim için çok değerli, ikinci ailem gibi... Burası benim en değerli oyuncu olmamı ve büyümemi sağlayan yer oldu ve burada gerçekten çok şey öğrendim. Edindiğim bütün bu tecrübeler için müteşekkirim."
- Favori takım arkadaşın kim?
"Cansu Özbay ve Gabi ile çok yakınım ama herkesle aram iyi. Bütün yabancı oyuncular da birbirleriyle çok yakınlar."
- Önümüzdeki maçlar için neler söylemek istersin? Fransa'ya gidiyorsunuz ve daha önünüzde birçok maç olacak.
"Evet, Şampiyonlar Ligi maçı için Fransa'ya gidiyoruz ve bunun için çok heyecanlıyım. Tabii Türkiye Kupası maçı da var önümüzde ama genelde çok ileriyi düşünmeden önümüzdeki maçı kazanmaya odaklanıyoruz. Öncesinde Şampiyonlar Ligi ve aranın ardından da kupa maçına odaklanacağız."