Vakıfbank'ın yıldızları Zehra Güneş ve Isabelle Haak, SABAH TV'ye konuştu! "Bize ikinciliğin ne demek olduğu hiçbir zaman aşılanmadı"

"HER ZAMAN OLDUĞUM GİBİ BİR İNSANDIM, İNSANLAR BENİ BU YÜZDEN SEVİYOR"

- Kulüp olarak da kendi rekorunuzu kırdınız bu şampiyonlukla ve senelerdir devam eden çok "istikrarlı bir başarı grafiğiniz var. Sence bunun en önemli faktörleri neler oldu? Sen de bu kulübün altyapısından yetişen isimlerden birisin aynı zamanda...

"Vakıfbank her zaman birinciliğe oynayan bir takım ve bize küçüklüğümüzden beri ikinciliğin ne demek olduğu hiçbir zaman aşılanmadı. Bizim her zaman altın, altın ve altın hedefimiz oldu. Bu zamana kadar hep bunun için savaştık, en iyisi için çalışmak ve her zaman en iyisi için bu sahaya gelip buradan çıkmak hedefleri olunca yaptığın fedakarlıklar da bu doğrultuda oluyor. Bu fedakarlıklar çoğaldıkça da en iyisine zaten farkında olmadan ulaşıyorsun çünkü zaten bunu istiyorsun. Hem Türk voleybolu adına hem kendi kulübümüz adına yaptığımız fedakarlıklar çok fazla ve küçüklükten beri böyleyiz. Zaten bunun aksi de bize biraz garip geliyor açıkçası. Bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum."