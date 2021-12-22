Vakıfbank'ın yıldızları Zehra Güneş ve Isabelle Haak, SABAH TV'ye konuştu! "Bize ikinciliğin ne demek olduğu hiçbir zaman aşılanmadı"

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4. kez mutlu sona ulaşan Vakıfbank'ın iki yıldızı Zehra Güneş ve Isabelle Haak, SABAH TV'nin konuğu oldu. 'Bize küçüklüğümüzden beri ikinciliğin ne demek olduğu hiçbir zaman aşılanmadı' diyen Zehra Güneş, yeni hedeflerinden bahsetti. Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Isabelle Haak ise "Takımda çok fazla yakın arkadaşım var ve birlikte çok zaman geçiriyoruz. Bu yüzden de birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Vakıfbank benim için çok değerli, ikinci ailem gibi" ifadelerini kullandı.

ZEHRA GÜNEŞ: DUR DURAK BİLMEDEN YOLA DEVAM EDİYORUZ

- Zehra, Vakıfbank kadın voleybol takımının ve milli takımın yıldız isimlerinden birisin. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda kupayı 4. kez evinize götüren taraf oldunuz. Tebrik ederek başlamak isterim, neler hissediyorsun ve neler söylemek istersin?

"Teşekkür ederim, tabii ki de bu gurur hepimizin demek istiyorum. Bu gururu Türkiye'ye 4. kez yaşattığımız için, çok büyük bir platformda Türkiye'yi altın madalya ile temsil ettiğimiz için çok mutluyum. Bunun devamı tabii ki de gelecek, bu sezona 5 kupa hedefiyle başladık ve ikisini alarak dur durak bilmeden yola devam ediyoruz. Bugün bu kupayı kazandık, yarından itibaren öteki kupalara odaklanmaya devam edeceğiz. Bizden desteğini esirgemeyen ve yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim."