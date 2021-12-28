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Giriş Tarihi: 28.12.2021 21:32 Son Güncelleme: 28.12.2021 21:32

Olimpiyat üçüncüsü Cenk İldem, güreşi bıraktı!

AA
Olimpiyat üçüncüsü Cenk İldem, güreşi bıraktı!

Olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi Cenk İldem, 35 yaşında aktif güreş hayatını sonlandırdı. Cenk İldem, Grekoromen A Milli Takımı'nda antrenör olarak görev yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan İldem, Grekoromen A Milli Takımı'nda antrenör olarak görev yapacak. Güreş camiasının içinde kalmaya devam edeceğini belirten İldem, bundan sonra yetenekli sporcuları yetiştirmek için yoğun çaba harcayacağını vurguladı.

25 yıl güreştiğini dile getiren İldem, "Artık şampiyon sporcular yetiştirmek için ter dökeceğim. Aktif spor hayatımda bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için gece gündüz çalıştım. Yeni görevim olan Grekoromen A Milli Takım Antrenörlüğü sürecinde şimdi tek hayalim olimpiyat şampiyonu sporcular yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Güreşte yeni bir oluşumun gerçekleştirildiğine dikkati çeken Cenk İldem, "Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi, örnek spor adamı Güreş Federasyonu Başkanımız Şeref Eroğlu'nun Türk güreşini en iyi yerlere getireceğinden kuşkum yok. Böylesine değerli bir başkan ve ekibiyle çalışmak benim için büyük gurur. Böyle oluşumda bize görev vererek onurlandırdıkları için başkan Eroğlu ve yönetim kurulu üyelerine minnettarım. 25 yıllık spor hayatımda bana destek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yöneticilerine, antrenörlerime, her zaman bana güç veren annem, eşim ve beni bu günlere getiren, aynı zamanda hocalığımı yapan babama her şey için teşekkür eriyorum." ifadelerini kullandı.

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Olimpiyat üçüncüsü Cenk İldem, güreşi bıraktı!
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