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Giriş Tarihi: 17.1.2022

İstanbul’da yıldızlar geçidi

İstanbul’da yıldızlar geçidi
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörleri için "Yıldızların Gecesi - Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenliyor. Yarın İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyona spor, sanat, medya ve iş dünyasından isimler katılacak. Hilton Bomonti Otel'deki resepsiyon saat 18.00'de başlayacak. Özel gecede altın madalyalı milli sporcular da birer konuşma yapacak.

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İstanbul’da yıldızlar geçidi
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