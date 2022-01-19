Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun kahramanları’na özel resepsiyon!

Organizasyon, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular adına Mete Gazoz, Busenaz Sürmeneli, Abdullah Öztürk ve Reyhan Yılmaz'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

"BİZİ TEMSİL EDEN SPORCULARIMIZI ONURLANDIRALIM İSTEDİK"

Daha sonra sahneye gelen Bakan Kasapoğlu, bu hikayenin tüm kahramanlarına teşekkür etti. Bir gurur akşamında olduklarını belirten Kasapoğlu, "İyi haberlere çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemde bizleri Tokyo 2020'de başarılı bir şekilde temsil eden sporcularımızı onurlandıralım istedik. Güçlü bir tarihi yazdılar. Çok değerli antrenörlerimiz, sporcu arkadaşlarım, kıymetli ailelerimiz bu gece vesilesiyle sizleri bir kez daha gönülden alkışlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlar öncesinde sporcularla bir araya gelerek onların hayallerini dinlediğini ve şimdi o hayallerin gerçeğe dönüştüğünü gördüğünü vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"O günlerdeki hayallerinizi birer birer gerçekleştirdiğiniz için sizlerle gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnancınıza, özverinize, azminize ve başarınıza yakinen şahit olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sizler sahaya çıktığınızda hepimizin yüreği sizlerle çarptı. Milyonlarca insanımız sizlerle nefesini tuttu ve 10 binlerce kilometre öteden enerji ve dualarıyla gücünüze güç kattılar. Olimpiyat oyunlarında 13 madalyayla en çok madalya aldığımız olimpiyatları yaşadık. Paralimpik oyunlarda 15 madalya toplayarak önceki rekorumuzu kırarak yine bir ilki yaptık. Tüm mücadelelerde sonuna kadar güçlü bir fair play ruhunu da gördük. Toplamda 195 yürek, 195 başarı hikayesi ay-yıldızı kalplerinin üzerinde taşıyan 195 pırıl pırıl genç vardı. Elde edilen bu başarıların hiçbiri kolay, bir anda olmadı. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Umudumuzu güçlü tuttuk hedeflerimizi büyüttük ve hamdolsun emeklerimiz boşa gitmedi."

"ÜLKEMİZİN SPORDA TEMSİL EDİLME ALANI ÇOK GENİŞLEDİ"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin sporda temsil edilme alanının olimpiyatlardan sonra çok genişlediğini dile getirdi.

Sporcuların ülkenin gençlerine ilham kaynağı olmasının önemine değinen Kasapoğlu, şunları aktardı:

"Yaşıtlarınız boş zamanlarını farklı aktivitelerle geçirirken sizler hayallerinizin peşinde ter döktünüz. Sizler aldığınız madalyalarınızla sadece ülkenizi gururlandırmadınız çok ama çok daha büyük idealler için milyonlarca gencimiz için bu ülkenin en büyük gücü gençler için büyük bir ilham kaynağı oldunuz. Her biriniz birer rol modelsiniz. Arkanızdan gelen değerli sporcular için yolu ardına kadar açtınız. Ülkemizin sporda temsil edilme alanı çok genişledi. Tokyo 2020'nin en büyük kazananının bu olduğunu düşünüyorum. Tüm branşlara ilgi muazzam boyutlara ulaştı. Farklı branşlara ilgi fazlasıyla arttı. Genç arkadaşlarla bir araya geldiğimizde konuşuyoruz. Bundan bir süre önce özellikle erkek sporcular futbolcu olmak isterdi ama bugün bu tablo farklı durumlara geldi. Farklı branşlar söylüyorlar. Ülkemizin özellikle son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın sporcuya değer veren vizyonuyla tesisleşmeden insan kaynağına ve gençlere yatırımın geldiği aşama bizler için büyük memnuniyet."