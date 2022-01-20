Avustralya Açık’ta Andy Murray ve Emma Raducanu sürprizi

Tek erkeklerde turnuvanın favorilerinden 2 numaralı seribaşı Medvedev, dünya 115 numarası Avustralyalı Nick Kyrgios'u 7-6, 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek üçüncü turda Hollandalı Botic van de Zandschulp ile eşleşti.

9 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime ise İspanyol Alejandro Davidovich Fokina'yı 7-6, 6-7, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek üst tura kaldı.