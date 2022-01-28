Avustralya Açık’ın tek erkeklerde ilk finalisti Nadal

Toplam 2 saat 55 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden Nadal, turnuvada 6, grand slamlerde ise 29. kez finale yükselme başarısını gösterdi.

Sert zeminde kariyerinin 500. galibiyetine uzanan 35 yaşındaki Nadal, dört kez servis kırdığı maçta 19 basit hatayla oynadı.