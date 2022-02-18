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Giriş Tarihi: 18.2.2022 13:28

Sporcu psikolojisi nasıl olmalı? Mental sağlık sporcu başarısında önemli bir etken

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Sporcu psikolojisi nasıl olmalı? Mental sağlık sporcu başarısında önemli bir etken

Genç sporcularımızın farklı alanlarda kazandığı başarılar ülke olarak hepimizin gururu. Bakü’deki Trambolin Jimnastik Dünya Kupası’nda milli sporcularımız Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş, Türkiye’nin ilk altın madalyasını kazandılar.  Uluslararası arenada elde edilen başarılar, ülke tanıtımına katkısı bir yana 7’den 70’e tüm toplumu ortak bir duyguda birleştirebilmesi açısından da çok önemli. Peki, daha fazla sporcu yetiştirmek ve daha fazla gencimizi başarıya taşımak için neler yapılmalı?  20 yıldan fazladır Karate branşında pek çok başarıya imza atan milli sporcu, aynı zamanda Altınbaş Üniversitesi Klinik Psikoloji lisansüstü öğrencisi Selvanur Akkurt ile sporcu psikoloji ve başarıya odaklanma gibi konularda konuştuk.

Sporcu kimliği ve psikoloji kimliğini bir araya getirerek bireysel psikolojik danışmanlık yansıra aktif olarak sporculara psikolojik destek sağlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı TOHM merkezinde sporcularla moral, motivasyon ve odaklanma gibi konularda çalışmalar yapıyor. Akkurt, sporcu bir aileden geliyor. Sporla tanışması da küçük yaşlarda babası ve aynı zamanda Milli Karate antrenörü olan Abdulkadir Akkurt sayesinde oluyor. Anne Nermin Akkurt da farklı bir branşta antrenörlük yapıyor. Onların doğru yönlendirmeleri ve destekleri sayesinde 3 kardeşiyle birlikte farklı branşlar başarılar elde etmişler.

KONSANTRASYON İÇİN PSİKOLOJİ OKUDU

Profesyonel kariyerini psikoloji alanında yapmaya karar vermesi ise kendi sporculuk deneyimlerindeki psikolojik süreçleri, örneğin; konsantrasyon bozukluğu ve kaygı gibi duygu durumlarında bir profesyonel desteğinin eksikliğini hissetmesi nedeniyle oluyor. Selvanur Akkurt, hedeflediğim başarıyı yakalayabilmek için yaptığı fiziksel antrenmanların, sürecin yüzde 50'sini oluşturduğunu diğer kalan kısmının da psikolojik olduğunu fark ettiğini söylüyor. Kendisi gibi başarı hedefleri yüksek olan sporculara daha fazla destek olabilmek için Psikoloji lisansını tamamladıktan sonra bireysel terapinin yanında klinik ehliyetimi alabilmek için yüksek lisans yapmaya karar verdiğini anlatıyor.

SPORCU ZİHİNSEL ANLAMDA ANTREMANLI OLMALI

Sporda başarı için fiziksel olarak hazırlanmanın yeterli olmadığını belirten Selvanur Akkurt, "İşin psikolojik tarafı gözle görülmediği için kaçırdığımız bir kısım. Sporcu eğer zihinsel anlamda da antrenmanlı değilse başarısını sürdüremez. Kaygı, konsantrasyon, özgüven ve hatta öfke kontrolü gibi konular devreye girdiğinde sporcu bunlarla nasıl başa çıkacağını bilmeli" şeklinde ifade etti.

SAKATLIK SONRASI DESTEK ÖENMLİ

Psikolojik desteğe en çok, sakatlık sonrası spora dönüşlerde ihtiyaç duyulduğunu dile getiren milli karateci, bu durumda sporculara yönelik uygulanan bazı yöntemlerle kendilerini yeterli düzeye getirmelerine destek sağladıklarını anlattı. Spor psikolojisinin öneminin Türkiye de henüz yeterince yaygınlaşmadığını işaret eden Akkurt, "Sporcunun potansiyelini açığa çıkarması, sürdürebilmesi için zihinsel ve psikolojik destek alması, başarı oranını doğrudan yükseltiyor. Performanslarını, potansiyellerini gelebilecekleri en iyi seviyeye gelmeleri konusunda destek sağlamak ve orda tutabilmeleri üzerine teknik ve yöntemler kullanmak olumlu anlamda etkiliyor" dedi.

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Sporcu psikolojisi nasıl olmalı? Mental sağlık sporcu başarısında önemli bir etken
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