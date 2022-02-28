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Giriş Tarihi: 28.2.2022 13:16

İstanbul Yarı Maratonu'na katılacak elit atletler belli oldu

AA
İstanbul Yarı Maratonu’na katılacak elit atletler belli oldu

Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu'na katılacak elit atletler belli oldu. İşte Maratona katılacak en hızlı 10 kadın ve erkek atletin en iyi dereceleri...

Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu'na katılacak elit atletler belli oldu.

Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya Atletizm Birliğinin (World Athletics) 2021 yol yarışları değerlendirme listesinde en yüksek puanı alarak "Yılın en iyi yarışı" olarak gösterilen yarı maraton, bu yıl 27 Mart Pazar günü Tarihi Yarımada'da koşulacak.

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, geçen yıl kadınlar kategorisinde yarı maraton dünya rekorunun kırılmasına sahne oldu. Organizasyon, bu yıl da dünyanın en iyi elit atletlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Toplam 72 elit atlet İstanbul'da en iyi derecesini yapmak için parkura çıkacak.

Organizasyonda bu yıl yarışacak Türk atletler arasında Yasemin Can ile Yayla Günen kadınlarda, Aras Kaya ile Onur Aras ise erkeklerde en iyi dereceye sahip isimler olarak öne çıkıyor.

Maratona katılacak en hızlı 10 kadın ve erkek atletin en iyi dereceleri şöyle:

Kadınlar:

Hellen Obiri (Kenya) 1.04.22

Tsehay Gemechu (Etiyopya) 1.05.08

Hawi Feysa (Etiyopya) 1.05.41

Nigsti Haftu (Etiyopya) 1.06.17

Yasemin Can (Türkiye) 1.06.20

Bekelech Gudeta (Etiyopya) 1.06.54

Pauline Esikon (Kenya) 1.07.15

Stella Rutto (Kenya) 1.07.45

Ayinadis Teshome (Etiyopya) 1.08.18

Daisy Kimeli (Kenya) 1.08.34

Erkekler:

Daniel Mateiko (Kenya) 58.26

Rodgers Kwemoi (Kenya) 58.30

Solomon Berihu (Etiyopya) 59.17

Esa Huseyidin (Etiyopya) 59.32

Gizealew Abeje Ayana (Etiyopya) 59.39

Edmond Kipngetich (Kenya) 59.41

Ezra Kipketer Tanui (Kenya) 59.43

David Ngure (Kenya) 59.44

Abayneh Ayele (Etiyopya) 59.59

Hillary Kipchumba (Kenya) 1.00.01

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İstanbul Yarı Maratonu'na katılacak elit atletler belli oldu
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