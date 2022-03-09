"Düşersek daha güçlü kalkarız"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Turkuvaz Medya'da 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları" zirvesiyle kutlandı. ATV'de başarılı kadın programlarına imza atan Esra Erol'un moderatörlüğünü yaptığı spor paneline, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan okçu Öznur Cüre ile tekvandoda birçok uluslararası madalyası olan Nafia Kuş katıldı. İki sporcu önemli mesajlar verdi:

ÖZNUR CÜRE: SANDALYEM BENİM FERRARİM

24 yaşındayım. Güzel bir hayatım olacağını biliyordum ama 17 yaşında geçirdiğim kaza bunu daha yorucu hale getirdi. Kazadan önce de spor hayatımdı. Tekvando yapıyordum. Kazadan sonra oturarak voleybolla tanıştım ama İstanbul'da bu branş yoktu. 'Mega bir kentte nasıl olmaz' diye çok üzüldüm, sonra bir arkadaşımın tavsiyesiyle okçuluğa başladım. Çok zorluk çektim. Arabam yokken, idmana otobüsle gidiyordum. Bazı otobüsler almıyordu, rampadan düşüyordum. Yağmurlu havalarda ıslanıyordum.

Eve gelip sabaha kadar ağlıyordum ama sabah tekrar yola çıkıp idmana gidiyordum. Pes etmedim, etmeyeceğim. Herkese ilham kaynağı olmak istiyorum. Tokyo Oyunları çok önemliydi ve katılmak için doğum günümde kotayı aldım. Rekorlarım ve madalyalarımla kadınları temsil edebildiğim için gururluyum, bunları anlatabildiğim için mutluyum. Buralara gelmem kolay olmadı ama zaten hiçbir başarı kolay olmamalı. Bazı şeyler hazır gelince hazzı olmuyor. Ben hep savaşmaktan yanayım. Tekerlekli sandalyem benim için Ferrari ve bana çok yakışıyor. Aynı kazada boynu kırılan annem bana 'Sen sporcusun, pes etmeyeceksin, bana bakacaksın' dedi. Ben de ona verdiğim sözü tuttum. Verdiğim sözleri tutmak bana cesaret veriyor.

NAFİA KUŞ: İLK TURDA ELENDİM 2022'DE YENİLMEDİM

Tekvandoya 9 yaşında başladım. Annem karşıydı. 'Bir tane kızım var o da dövüşecek mi' dedi. Madalyalar geldikçe fikri değişti. 'Keşke daha çok kızım olsa hepsi de tekvandocu olsa' demeye başladı. Milli Takım'a girebilme adına önemli olan şampiyonada yarı finalde sakatlandım, doktor 'Oynayamazsın' dedi ama ona 'Bileğimi sıkıca sarın' dedim ve şampiyon olup Milli Takım'a girdim. Hayatımdaki asıl başarı oydu. Pes etseydim bu noktalara gelemeyecektim. Bir sporcu için en üst mertebe olimpiyatlar ve orada İstiklal Marşı'nı dinletmekti. Oyunlara 56 gün kala hamstring kasım koptu. (Ağlıyor) Çok çalıştım ve olimpiyatlara gittim ama ilk turda elendim. Düştüm, daha güçlü kalktım. 2022'de şu ana kadar hiç yenilmedim.

KADININ OLDUĞU YERDE UMUT VARDIR

Spor panelinin moderatörlüğünü yapan Esra Erol, "Ülkemin kadınlarının gücüne güveniyorum" derken, şunları söyledi: "Tarih erkekler üzerinden yazılıyor ama kadın gelişimi üzerinden devam ediyor. Çocukları eğitmeliyiz ama kız çocuklarını daha çok eğitip, destekçileri olmalıyız. İnsan sorumluluk almayı bildiğinde cesur oluyor. Kadının olduğu yerde umut vardır."