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Giriş Tarihi: 16.3.2022 14:08 Son Güncelleme: 16.3.2022 14:10

Deniz Öncü, Endonezya Grand Prix’de sahne alıyor

İHA
Deniz Öncü, Endonezya Grand Prix’de sahne alıyor

Türk motor sporları tarihinin en önemli sporcularından Deniz Öncü, Dünya Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışına Endonezya Grand Prix’sinde çıkıyor. Başarılı Red Bull sporcusu Öncü, iyi başladığı sezonu devam ettirmek için 20 Mart Pazar günü pistte olacak.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, 2022 Moto3 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına çıkıyor. Katar'daki sezonun açılış yarışında dördüncülük elde eden sporcu, 18-20 Mart tarihleri arasında Endonezya'daki 4 bin 300 metrelik Mandalika Uluslararası Cadde Pisti'nde bu kez podyum arayacak.


SIRALAMA TURU 19 MART CUMARTESİ
Endonezya Grand Prix'de 18 Mart Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak olan Deniz Öncü, 19 Mart Cumartesi günü saat 07.35'te sıralama turlarına çıkacak. Moto3'te sezonun 20 turluk sezonun ikinci yarışı, 20 Mart Pazar günü 07.00'de başlayacak. Toplamda 21 yarışın koşulacağı 2022 sezonu, 6 Kasım'daki Valencia Grand Prix'siyle sona erecek.


MOTOGP YARIŞI SAAT 10.00'DA
Moto3'ün yanı sıra 2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda da sezonun ikinci yarışı Endonezya'da koşulacak. Heyecan dolu mücadele saat 10.00'da başlayacak. Sezonun ilk yarışını kazanan Enea Bastianini üst üste ikinci zaferini ararken Marc Marquez de sezonun ilk birinciliği için piste çıkacak.

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Deniz Öncü, Endonezya Grand Prix’de sahne alıyor
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