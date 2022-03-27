Haber hattı

Kuntz: Sabırsızlanıyorum
AMilli Takım'ın teknik patronu Kuntz, sosyal medyadaki paylaşımıyla kendisine verilen destek için teşekkür etti. Portekiz karşısında alınan yenilginin eleştirilerini kabul eden Alman çalıştırıcı, "Türkiye Milli Takımı'na gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyum. Böylesine harika bir takımlave siz taraftarlarımızla birlikte Türkiyeile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum!"ifadelerini kullandı.
Mancini'ye anne tavsiyesi!
Dünya Kupası elemelerinde Kuzey Makedonya'ya elenen İtalya'da şok sürerken, teknik direktör Mancini'nin annesi MariannaPuolo oğluna ilginç bir tavsiye verdi. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Marianna Puolo, "Hücumda iyi değildik. Oğluma tavsiye vermek istemem ama ben Mario Balotelli'yi milli takıma çağırırdım.Çünkü çok iyi fiziksel gücesahip ve kale önündekimse onu durduramıyor" dedi. Mancini, bir önceki milli arada Balotelli'yi çağırsa da Kuzey Makedonya maçı için aday listeye Adana Demirsporlu forveti eklememişti.
VakıfBank Aydın'da kayıpsız
Misli.comSultanlar Ligi'nin 25. haftasında lider VakıfBank, deplasmanda AydınBüyükşehir Belediyespor'u3-0 yendi. 76 dakika süren maçın setleri 21-25, 16-25 ve 19-25 sonuçlandı. Fenerbahçe OPET de Ankara deplasmanında Mert Grup Sigorta karşısında 3-0 galip geldi. AXA Sigorta ErkeklerLigi'nde ise şu sonuçlaralındı: Ziraat BankKart- Bingöl Solhan:3-2, Bursa BŞB-Tokat Belediye Plevne: 3-0, Galatasaray HDİ Sigorta-Altekma: 3-2, Yeni Kızıltepe-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye: 3-0, Sorgun Bld.-Cizre Belediye: 2-3.