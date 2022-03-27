Haber hattı

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Giriş Tarihi: 27.3.2022

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Kuntz: Sabırsızlanıyorum
A Milli Takım'ın teknik patronu Kuntz, sosyal medyadaki paylaşımıyla kendisine verilen destek için teşekkür etti. Portekiz karşısında alınan yenilginin eleştirilerini kabul eden Alman çalıştırıcı, "Türkiye Milli Takımı'na gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyum. Böylesine harika bir takımla ve siz taraftarlarımızla birlikte Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum!" ifadelerini kullandı.

Mancini'ye anne tavsiyesi!
Dünya Kupası elemelerinde Kuzey Makedonya'ya elenen İtalya'da şok sürerken, teknik direktör Mancini'nin annesi Marianna Puolo oğluna ilginç bir tavsiye verdi. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Marianna Puolo, "Hücumda iyi değildik. Oğluma tavsiye vermek istemem ama ben Mario Balotelli'yi milli takıma çağırırdım. Çünkü çok iyi fiziksel güce sahip ve kale önünde kimse onu durduramıyor" dedi. Mancini, bir önceki milli arada Balotelli'yi çağırsa da Kuzey Makedonya maçı için aday listeye Adana Demirsporlu forveti eklememişti.

VakıfBank Aydın'da kayıpsız
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında lider VakıfBank, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. 76 dakika süren maçın setleri 21-25, 16-25 ve 19-25 sonuçlandı. Fenerbahçe OPET de Ankara deplasmanında Mert Grup Sigorta karşısında 3-0 galip geldi. AXA Sigorta Erkekler Ligi'nde ise şu sonuçlar alındı: Ziraat BankKart- Bingöl Solhan:3-2, Bursa BŞB-Tokat Belediye Plevne: 3-0, Galatasaray HDİ Sigorta-Altekma: 3-2, Yeni Kızıltepe-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye: 3-0, Sorgun Bld.-Cizre Belediye: 2-3.

TFF 2. VE 3. LİG TOPLU SONUÇLARI

2. LİG
BEYAZ GRUP: Karatay Termal 1922 Konyaspor-Kırklarelispor: 0-2, Bucaspor 1928-Pazarspor: 4-1, Criptoswaps Zonguldak Kömür- Amed SF: 1-3, Uşakspor-Kırşehir Bld: 0-0, Pendikspor-Nazilli Bld: 1-2, Akhisarspor-Ankara Demirspor: 3-1, Isparta 32-Eskişehirspor: 2-0, Tarsus İY-Teco Karacabey Bld: 2-0, Anagold 24Erzincanspor-Şanlıurfaspor: 2-1
KIRMIZI GRUP: Niğde Anadolu FK-Serik Bld: 2-1, İnegölspor- Kahramanmaraşspor: 3-0, 1461 Trabzon-Sivas Bld: 2-0, Ankaraspor-An Zentrum Bayburt Öİ: 0-0, Somaspor-Sarıyer: 1-1, Silahtaroğlu Vanspor-Çorum FK: 1-1, Diyarbekirspor-Ergene Velimeşespor: 1-0, Afjet Afyonspor-Sakaryaspor: 2-0, Adıyaman FK-Turgutluspor: 2-1, Bodrumspor-Etimesgut Bld: 4-0

3. LİG
1. GRUP: Sancaktepe FK-Belediye Kütahyaspor: 1-5
2. GRUP: Alagöz Holding Iğdır FK-Bitexen Düzcespor: 1-0, Siirt İÖİ- Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-1, BÜ Alanya Kestelspor-Darıca G.Birliği: 0-0, Kızılcabölükspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 1-1, Hacettepe- Kuşadasıspor: 1-1, 52 Orduspor- Kalecik FK: 3-0, İskenderunspor- Yomraspor: 2-1, Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Çarşambaspor: 3-1, Bayrampaşa-Yeşilyurt Bld: 0-0.

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