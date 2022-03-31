Spor yasası kabul edildi

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda dün gece kabul edildi. Yeni yasa şunları kapsıyor: Sadece futbol değil, basketboldan, hentbola kadar bütün spor branşları değişecek. Kulüpler A.Ş.olacak: Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek. Denk bütçe: Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Takımlar, geliri kadar borçlanabilecek. Şeffaf dönem: Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak. Yönetici borçtansorumlu: Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde. Menajerler: Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla maksimum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu %3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek. Yönetimde millisporcu olacak: Federasyonların yönetim kurulunda en az 2 milli sporcu yer alacak. Denetimbakanlıkta: Spor federasyonlarının her türlü harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Başkanlar en fazla 3 dönem bu görevi yapabilecek.