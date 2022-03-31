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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Spor yasası kabul edildi

Spor yasası kabul edildi
Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda dün gece kabul edildi. Yeni yasa şunları kapsıyor: Sadece futbol değil, basketboldan, hentbola kadar bütün spor branşları değişecek. Kulüpler A.Ş. olacak: Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek. Denk bütçe: Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Takımlar, geliri kadar borçlanabilecek. Şeffaf dönem: Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak. Yönetici borçtan sorumlu: Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde. Menajerler: Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla maksimum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu %3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek. Yönetimde milli sporcu olacak: Federasyonların yönetim kurulunda en az 2 milli sporcu yer alacak. Denetim bakanlıkta: Spor federasyonlarının her türlü harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Başkanlar en fazla 3 dönem bu görevi yapabilecek.

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Spor yasası kabul edildi
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