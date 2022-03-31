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Giriş Tarihi: 31.3.2022 21:44 Son Güncelleme: 31.3.2022 21:56

Yasemin Adar Yiğit 5. kez Avrupa şampiyonu oldu!

AA
Yasemin Adar Yiğit 5. kez Avrupa şampiyonu oldu!

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazanarak 5. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde Yasemin, finalde Estonyalı Epp Maee ile karşılaştı. Rakibini 3-1 mağlup eden Yasemin, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Budapeşte'de çeyrek finalde Bulgar Mariya Gerginova Oryashkova'yı 10-0 teknik üstünlükle geçen Yasemin, Macar Bernadett Nagy ile yaptığı yarı final müsabakasını ilk devre bitmeden tuşla kazanmıştı.

Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olarak Türk kadın güreşi adına bir ilki geçekleştiren Yasemin, Avrupa şampiyonalarında daha önce 2016, 2017, 2018 ve 2019'da altın madalya elde etmişti.

Yasemin Adar ayrıca Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yer almış ve adını Türk güreş tarihine yazdırmıştı.

GREKOROMEN STİLDE MÜSABAKALAR BAŞLIYOR

Şampiyonada yarın grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Türkiye'yi 55 kiloda Emre Mutlu, 63 kiloda Ahmet Uyar, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp temsil edecek.

Kadınlarda ayrıca Buse Tosun Çavuşoğlu altın, Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu ve Yağmur Çakmak bronz madalya karşılaşmalarına çıkacak.

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Yasemin Adar Yiğit 5. kez Avrupa şampiyonu oldu!
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