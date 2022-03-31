Yasemin Adar Yiğit 5. kez Avrupa şampiyonu oldu!

Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olarak Türk kadın güreşi adına bir ilki geçekleştiren Yasemin, Avrupa şampiyonalarında daha önce 2016, 2017, 2018 ve 2019'da altın madalya elde etmişti.

Yasemin Adar ayrıca Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yer almış ve adını Türk güreş tarihine yazdırmıştı.