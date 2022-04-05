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Giriş Tarihi: 5.4.2022

Biz birlikte çok güçlüyüz!

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Biz birlikte çok güçlüyüz!

“Bireysel şampiyonluklar da çok güzeldi ama takım bambaşka bir duyguymuş. Birlikte ne kadar güçlü olabildiğimizi farkettim.”

Avrupa Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda 5. kez altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit, SABAH'a konuştu. Türkiye'nin kazandığı takım şampiyonluğuna vurgu yapan Yiğit, "Bireysel şampiyonluklarla da çok mutlu oluyordum. Takımca şampiyon olmak bambaşka güzel bir duyguymuş. Hep birlikte takım kürsüsüne çıktığımızda tam anlamıyla takım olduğumuzu anladık. Güreş her ne kadar bireysel bir spor olarak gözükse de toplamda takım sporu. Birlikte ne kadar güçlü olabildiğimizi fark ettim. Çok güzel bir duygu bu" diye konuştu.

ŞİMDİ HEDEF PARİS OLİMPİYATLARI
"İlk kez takımca Avrupa şampiyonu olduk. Gururlu ve mutluyuz. Daha güzel başarılar elde edeceğiz. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'nda da ülkemize madalya ve şampiyonlukla dönmek" diyen Yiğit, Türkiye'de kadın güreşinin sürekli geliştiğini de belirterek, "Kadın güreşi ilk başlarda çok ön planda değildi. Toplum tarafından da fazla benimsenmiyordu. 2016'dan itibaren başarı gelmeye başlayınca toplum da benimsedi, kadınlardan da çok iyi güreşçi olabileceğini gördüler" ifadesini kullandı.

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