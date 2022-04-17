Haber hattı

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Giriş Tarihi: 17.4.2022

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Kasapoğlu: Damga vuracak isimler İstanbul'dan çıkar
WTA'DA toprak kortun önemli turnuvalarından birisi olan 2022 TEB BNP Paribas Tenis Şampiyonası, yarın İstanbul Tenis Merkezi'nde başlıyor. 24 Nisan'da sona erecek turnuvanın dün basın toplantısı gerçekleşirken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli mesajlar verdi. Kasapoğlu, "Ülke olarak çok müstesna tesislerimiz var. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birlikte halkımızın her zaman erişimine açık bir yer. Önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Umarım bu yıl dünyada damga vuracak olan isimler İstanbul'da kendisini gösterir" diye konuştu. İstanbul kortlarında, Dünya 23 numarası Elise Mertens, dünya 24 numarası Sorana Cirstea ve 29. sıradaki Veronika Kudermetova gibi önemli tenisçiler de sahne alacak.

Tour of Türkiye'de günün kazananı Patrick Bevin
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) sona gelinirken, yedinci etabı 3 saat 21 dakika 2 saniyelik derecesiyle Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı. Yarışı Jay Vine sadece 2 saniye farkla ikinci, Nicolas Edet 4 saniye geride kalarak üçüncü sırada bitirdi. Tour of Türkiye'de Bevin, son etapta genel klasman liderinin taşıdığı turkuaz mayoyu Eduardo Sepulveda'dan devraldı. Organizasyonun sekizinci ve son etabı bugün İstanbul'da düzenlenecek. Yarış boyunca bisikletçiler 2 kez kıta değiştirecek. Sporcular, böylelikle dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışında 3 defa kıta değiştirmiş olacak.

Milan 1 MILYAR EURO'YA Bahreyn şirketine satılıyor
İTALYA futbolunun en köklü kulüplerinden Milan el değiştiriyor. Bahreyn merkezli şirket Investcorp, kırmızı-siyahlı ekibi satın almak için ABD'li sahibi Elliott Management Corporation ile görüşmelere başladı. İtalyan basınındaki haberde, anlaşmanın 1 milyar Euro'nun üzerinde olacağı kaydedildi. 42 milyar doların üzerinde varlığı olan Investcorp, özel sermaye, gayrimenkul, altyapı, kredi yönetimi ve stratejik sermaye dahil olmak üzere birçok iş koluna sahip varlık fonu olarak işlem yapıyor. Elliot Capital Management, 2018'de Milan'ın Li Yonghong'ın borç yükümlülüklerini yerine getirmemesiyle kontrolü eline almıştı.

Efes ve Bahçeşehir galip
ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında lider Anadolu Efes, sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 88-85 mağlup ederek üst üste 4. maçını da kazandı. Lacivert-beyazlılar, karşılaşmanın ilk yarısını da 51-41 önde kapattı. Efes'te Buğrahan Tuncer 20 sayıyla oynarken, konuk takımda ise Andrew Andrews 19 sayı kaydetti. Beşiktaş Icrypex ise deplasmanda karşılaştığı Büyükçekmece Basketbol'a 93-87 yenilerek play-off mücadelesinde büyük yara aldı. Ev sahibinde Bruinsma 24 sayıyla karşılaşmanın en skoreri oldu. Bahçeşehir Koleji ise konuk ettiği Gaziantep'i 82-74 devirdi. Kırmızı Ejderhalar'da Muhammed Baygül 15 sayıyla oynadı. Petterson'un 31 sayısı ise konuk ekibe yetmedi. Diğer sonuç şöyle: Türk Telekom-Karşıyaka: 72-71.

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