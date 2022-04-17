Haber hattı

WTA'DA toprak kortun önemli turnuvalarından birisi olan 2022 TEB BNP Paribas Tenis Şampiyonası, yarın İstanbul Tenis Merkezi'nde başlıyor. 24 Nisan'da sona erecek turnuvanın dün basın toplantısı gerçekleşirken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli mesajlar verdi. Kasapoğlu, "Ülke olarak çok müstesna tesislerimiz var. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birlikte halkımızın her zaman erişimine açık bir yer.diye konuştu. İstanbul kortlarında, Dünya 23 numarasıdünya 24 numarasıve 29. sıradakigibi önemli tenisçiler de sahne alacak.. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) sona gelinirken, yedinci etabı 3 saat 21 dakika 2 saniyelik derecesiyle Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı. Yarışı Jay Vine sadece 2 saniye farkla ikinci, Nicolas Edet 4 saniye geride kalarak üçüncü sırada bitirdi.Organizasyonun sekizinci ve son etabı bugün İstanbul'da düzenlenecek. Yarış boyunca bisikletçiler 2 kez kıta değiştirecek.futbolunun en köklü kulüplerinden Milan el değiştiriyor.İtalyan basınındaki haberde, anlaşmanın 1 milyar Euro'nun üzerinde olacağı kaydedildi. 42 milyar doların üzerinde varlığı olan Investcorp, özel sermaye, gayrimenkul, altyapı, kredi yönetimi ve stratejik sermaye dahil olmak üzere birçok iş koluna sahip varlık fonu olarak işlem yapıyor. Elliot Capital Management, 2018'de Milan'ın Li Yonghong'ın borç yükümlülüklerini yerine getirmemesiyle kontrolü eline almıştı.Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında lider Anadolu Efes, sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 88-85 mağlup ederek üst üste 4. maçını da kazandı. Lacivert-beyazlılar, karşılaşmanın ilk yarısını da 51-41 önde kapattı. Efes'tekonuk takımda ise Andrew Andrews 19 sayı kaydetti. Beşiktaş Icrypex ise deplasmanda karşılaştığı Büyükçekmece Basketbol'a 93-87 yenilerek play-off mücadelesinde büyük yara aldı.Bahçeşehir Koleji ise konuk ettiği Gaziantep'i 82-74 devirdi. Kırmızı Ejderhalar'da Muhammed Baygül 15 sayıyla oynadı. Petterson'un 31 sayısı ise konuk ekibe yetmedi. Diğer sonuç şöyle: Türk Telekom-Karşıyaka: 72-71.