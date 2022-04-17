Haber hattı

Kasapoğlu: Damga vuracakisimler İstanbul'dan çıkar
WTA'DA toprak kortun önemli turnuvalarından birisi olan 2022 TEB BNP Paribas Tenis Şampiyonası, yarın İstanbul Tenis Merkezi'nde başlıyor. 24 Nisan'da sona erecek turnuvanın dün basın toplantısı gerçekleşirken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli mesajlar verdi. Kasapoğlu, "Ülke olarak çok müstesna tesislerimiz var. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birlikte halkımızın her zaman erişimine açık bir yer. Önemli organizasyonlaraev sahipliği yapıyoruz. Umarımbu yıl dünyada damga vuracakolan isimler İstanbul'dakendisini gösterir" diye konuştu. İstanbul kortlarında, Dünya 23 numarası Elise Mertens, dünya 24 numarası SoranaCirstea ve 29. sıradaki VeronikaKudermetova gibi önemli tenisçiler de sahne alacak.
Tour of Türkiye'de gününkazananı Patrick Bevin 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) sona gelinirken, yedinci etabı 3 saat 21 dakika 2 saniyelik derecesiyle Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı. Yarışı Jay Vine sadece 2 saniye farkla ikinci, Nicolas Edet 4 saniye geride kalarak üçüncü sırada bitirdi. Tour ofTürkiye'de Bevin, son etapta genelklasman liderinin taşıdığı turkuazmayoyu Eduardo Sepulveda'dandevraldı. Organizasyonun sekizinci ve son etabı bugün İstanbul'da düzenlenecek. Yarış boyunca bisikletçiler 2 kez kıta değiştirecek. Sporcular, böylelikledünyanın ilk ve tek kıtalararasıetaplı bisiklet yarışında 3 defa kıtadeğiştirmiş olacak.
Milan 1 MILYAR EURO'YABahreyn şirketine satılıyor İTALYA futbolunun en köklü kulüplerinden Milan el değiştiriyor. Bahreyn merkezli şirketInvestcorp, kırmızı-siyahlı ekibisatın almak için ABD'li sahibiElliott Management Corporationile görüşmelere başladı. İtalyan basınındaki haberde, anlaşmanın 1 milyar Euro'nun üzerinde olacağı kaydedildi. 42 milyar doların üzerinde varlığı olan Investcorp, özel sermaye, gayrimenkul, altyapı, kredi yönetimi ve stratejik sermaye dahil olmak üzere birçok iş koluna sahip varlık fonu olarak işlem yapıyor. Elliot Capital Management, 2018'de Milan'ın Li Yonghong'ın borç yükümlülüklerini yerine getirmemesiyle kontrolü eline almıştı.
Efes ve Bahçeşehir galip ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında lider Anadolu Efes, sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 88-85 mağlup ederek üst üste 4. maçını da kazandı. Lacivert-beyazlılar, karşılaşmanın ilk yarısını da 51-41 önde kapattı. Efes'te Buğrahan Tuncer 20 sayıylaoynarken, konuk takımda ise Andrew Andrews 19 sayı kaydetti. Beşiktaş Icrypex ise deplasmanda karşılaştığı Büyükçekmece Basketbol'a 93-87 yenilerek play-off mücadelesinde büyük yara aldı. Ev sahibinde Bruinsma24 sayıyla karşılaşmanın en skorerioldu. Bahçeşehir Koleji ise konuk ettiği Gaziantep'i 82-74 devirdi. Kırmızı Ejderhalar'da Muhammed Baygül 15 sayıyla oynadı. Petterson'un 31 sayısı ise konuk ekibe yetmedi. Diğer sonuç şöyle: Türk Telekom-Karşıyaka: 72-71.