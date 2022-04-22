Mike Tyson, San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Florida'ya havalanan uçakta başka bir yolcuyla arbedeye karıştı. Efsanevi boksör, kabinde tam arkasında oturan bir kişiye birkaç yumruk atarak gündem oldu.

TMZ, olay anının görüntülerini paylaştı. Görgü tanıklarına göre, eski ağır siklet dünya şampiyonu başlangıçta yolcularla oldukça samimiydi. Ancak arkasında oturan adam tarafından defalarca kışkırtıldıktan Tyson'ın sabrı tükendi. Görgü tanıkları ayrıca Mike Tyson ile uğraşan kişinin aşırı derecede sarhoş olduğunu ifade etti.





Yaralanan şahıs uçaktan iner inmez tıbbi müdahale alırken, konuyla ilgili olarak polise ifade verdi.

Mike Tyson uçakta kendisiyle dalga geçen kişiyi dövdü!