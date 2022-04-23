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Giriş Tarihi: 23.4.2022

Mike Tyson uçakta yolcuyu yumrukladı

Mike Tyson uçakta yolcuyu yumrukladı
Dünya eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, skandal bir harekete imza attı. San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Florida'ya giden Tyson, uçakta kendisini rahatsız eden bir yolcuyu yumrukladı. Birinci sınıf kabinde uçağın kalkmasını bekleyen Tyson'ı, arka koltuktaki sarhoş olduğu iddia edilen diğer bir yolcu defalarca söz ve el kol hareketleriyle rahatsız etti. Daha sonra 55 yaşındaki ünlü isim, yerinden kalkarak söz konusu yolcuyu birkaç kez yumrukladı. Yaralanan kişi uçaktan iner inmez polise ifade verdi.

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Mike Tyson uçakta yolcuyu yumrukladı
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