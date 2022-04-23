Mike Tyson uçakta yolcuyu yumrukladı

eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, skandal bir harekete imza attı. San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Florida'ya giden Tyson, uçakta kendisini rahatsız eden bir yolcuyu yumrukladı. Birinci sınıf kabinde uçağın kalkmasını bekleyen Tyson'ı, arka koltuktaki sarhoş olduğu iddia edilenDaha sonra 55 yaşındaki ünlü isim, yerinden kalkarak söz konusu yolcuyu birkaç kez yumrukladı. Yaralanan kişi uçaktan iner inmez polise ifade verdi.