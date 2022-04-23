Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 3. olarak podyuma çıktı
Giriş Tarihi: 23.4.2022 19:00 Son Güncelleme: 23.4.2022 19:00

Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 3. olarak podyuma çıktı

AA
Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda’da 3. olarak podyuma çıktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda ayağında birinci yarışında 3. olarak podyumdaki yerini aldı.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonun ikinci ayağında Hollanda'da TT Assen Pisti'nde Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla podyumda yer almak için mücadele etti.

Superpole yarışını kazanarak Hollanda'daki 21 turluk ilk yarışa birinci sırada başlayan Toprak Razgatlıoğlu, uzun süre Kawasaki pilotu Jonathan Rea ile kapıştıktan sonra son 8. turda birinci sıraya yükseldi. Ancak sonraki turlarda gerileyen Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 3. sırada geçti.

Yarışı Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci, Ducati pilotu Alvaro Bautista da ikinci sırada tamamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Kremlin'den flaş açıklama: Yeni düşmanımız belli
Vatandaş Kılıçdaroğlu’nun “fatura eylemini” samimi bulmadı! Tiyatroya hoş geldiniz
Başkan Erdoğan yakından takip ediyor! Anlamlı proje için geri sayım başladı...
Son dakika: Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz'un cezası belli oldu!
Sonunda bu da oldu
TBMM'de renkli dakikalar! Çocuklar 'Hayır' oyu verince Mustafa Şentop Özgür Özel'e seslenerek espriyi patlattı!
Akşener’in Kılıçdaroğlu’nda gördüğü
1 Milyar dolarlık vurgun! 2500 kişiyi dolandırdılar: Lüks arabalar, saatler, yemekler...
Ucuz krediyle döviz alana kötü haber!
ARKADAŞINA GÖNDER
Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 3. olarak podyuma çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA