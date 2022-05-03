Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Milli halterci Kaan Kahriman, dünya şampiyonu oldu!
Giriş Tarihi: 3.5.2022 21:49 Son Güncelleme: 3.5.2022 21:50

Milli halterci Kaan Kahriman, dünya şampiyonu oldu!

AA
Milli halterci Kaan Kahriman, dünya şampiyonu oldu!

Milli halterci Kaan Kahriman, Yunanistan'da devam eden Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Girit adasında Heraklion şehrinde devam eden şampiyonanın ikinci gününde 61 kiloda podyuma çıkan ay-yıldızlı genç halterci Kaan Kahriman koparmada 126 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti.

53 Ülkeden 151 kadın, 153 erkek sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonada Kaan, silkmede ise 143 kiloluk derecesiyle yedinci sırada yer alırken, toplamda elde ettiği 269 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Yunanistan'da güzel sonuçlar almaya devam ediyoruz. Bugünkü mücadelesinde sporcumuzu ve antrenörümüzü yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda yarın, 67 kilo erkeklerde Yusuf Fehmi Genç, 59 kilo kadınlarda ise Cansel Özkan madalya için mücadele edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ankara'nın 'kavşak' kabusu! Son hali vatandaşı isyan ettirdi
Gıdada fiyatları düşürecek düzenlemede sona gelindi! Halde mafyatik yapılanmaya izin verilmeyecek
Bombanın pimini çekti! 6’lı masayı çökerten itiraf
İBB'deki yasak aşk skandalında yeni gelişme! Eşinin kendisini amiri ile aldattığını ispat etmişti
Rusya'nın kıyamet uçağı göklerde görüldü! Nükleer savaş kapıda mı?
Burak Sergen yaşadıklarını anlattı: Entübe oldum, aldatıldım... O dönemi yaşanmamış sayıyorum!
Ünlü futbolcunun kardeşinden kiracıya meydan dayağı! Burnunu kırdı kulağını patlattı
Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İmamoğlu'nun paylaşımına tepki: Demek ki benim evladıma üzülmedi
Son dakika | Türkiye-Ermenistan arasında kritik görüşme! Normalleşme adımları hız kesmeden devam ediyor
Ünlü şarkıcıya eski nişanlı dehşeti! "Sonun Bergen gibi olacak"
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli halterci Kaan Kahriman, dünya şampiyonu oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA