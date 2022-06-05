Filenin Sultanları Belçika’yı set vermeden devirdi!

Türkiye'nin başantrenörü Giovanni Guidetti, Bulgaristan maçından farklı olarak ilk altıda 3 yeni isimle Belçika karşılaşmasına başladı. İtalyan antrenör, Saliha Şahin, Hande Baladin ve libero Ayça Aykaç'ın yerine Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın ve libero Simge Şebnem Aköz ile maça çıktı. Maçın ilk dakikalarında oyun kurmakta zorlanan milliler, teknik molaya 12-6 geride girdi. Molanın ardından da varlık gösteremeyen ay-yıldızlılar, ilk seti 25-15 kaybetti.

İkinci sete iyi savunma yaparak başlayan milli takım, ilk teknik molaya 12-10 önde girdi. Belçika molanın ardından 13-13 eşitliği sağladı ancak milli takım Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar ile etkili olarak skor 18-14'te rakibine mola aldırdı. İyi oyununu sürdüren ay-yıldızlılar seti, 25-21 aldı ve skoru 1-1 yaptı.