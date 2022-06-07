Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri VakıfBank'ta Michelle Bartsch-Hackley ile yollar ayrıldı!
Giriş Tarihi: 7.6.2022 15:38

VakıfBank'ta Michelle Bartsch-Hackley ile yollar ayrıldı!

AA
VakıfBank’ta Michelle Bartsch-Hackley ile yollar ayrıldı!

Sezonu 5 kupayla tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Michelle Bartsch-Hackley ile yollar ayrıldı.

Sezonu 5 kupayla tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Michelle Bartsch-Hackley ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunun ikinci yarısında kadromuza katılan ve ailemizin unutulmazları arasına adını yazdıran Michelle Bartsch-Hackley'e 'hoşça kal' diyoruz. Ailemize kattığı tüm değerli anılar için Michelle'e teşekkür ediyor ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca ABD'li smaçörün, sarı-siyahlı forma ile performansı kadar karakteri ve çalışma ahlakıyla da takdir kazandığı, azmi ve mücadelesi ile genç sporculara rol model olduğu kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yeni 3600 ek gösterge tablosu ile emekli maaşı ve ikramiyesi hesapla! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Ek gösterge artışı ile kim ne kadar alacak?
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: YENİ formül! Ek gösterge tablosu ile emekli maaşı ve ikramiyesi hesaplama
Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuzda en düşük ve en yüksek emekli zammı hakkında kritik viraj!
Survivor eleme adayı kim oldu, dünkü yarışmada dokunulmazlığı kim kazandı! Survivor All Star yeni bölüm ile kim elendi, kim gitti? Final adaylığından potaya!
Asgari Ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? 2022 İşte, yeni asgari ücret hesap tablosu
Son dakika: Bir 'Tosuncuk' vakası daha! Türkiye genelinde 110 bin kişi dolandırıldı
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için nefesler tutuldu: Fark 2.259 TL'yi buldu! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
Son Dakika: Asgari ücrete zam için yeni reçete! Başkan Recep Tayyip Erdoğan sinyali verdi: Asgari ücret Temmuz zammı geliyor mu?
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge açıklamasını yaptı! Memur ve memur emeklisi için büyük kazanç olacak! İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları
Son dakika: Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel ve EYT açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
VakıfBank'ta Michelle Bartsch-Hackley ile yollar ayrıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA