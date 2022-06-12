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Giriş Tarihi: 12.6.2022 17:07

Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ikinci olarak podyuma çıktı

AA
Toprak Razgatlıoğlu, İtalya’da ikinci olarak podyuma çıktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında bugünkü yarışta ikinci olarak podyumdaki yerini aldı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, Misano Pisti'ndeki 21 turluk yarışa birinci cepten başladı.

Uzun turlar boyunca Ducati pilotu Alvaro Bautista ile çekişen Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ikinci sırada geçmeyi başardı. Yarışı, Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, bir başka Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ise üçüncü sırada bitirdi.

Bu sonuçların ardından pilotlar genel klasmanında Ducati pilotu Alvaro Bautista 220 puanla birinci, Kawasaki pilotu Jonathan Rea 184 puanla ikinci, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise 141 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ikinci olarak podyuma çıktı
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