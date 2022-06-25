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Giriş Tarihi: 25.6.2022 14:52 Son Güncelleme: 25.6.2022 14:52

Zorbay Küçük ve Melis Özçiğdem'e görev!

İHA
Zorbay Küçük ve Melis Özçiğdem’e görev!

FIFA Kokartlı hakem Zorbay Küçük, Akdeniz Oyunları'nda görev yapacak. FIFA kokartlı bir diğer hakemimimz Melis Özçiğdem, Gürcistan ile İrlanda arasında 27 Haziran Pazartesi günü oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA Kokartlı Hakemimiz Zorbay Küçük, 25 Haziran - 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Cezayir'in Vahran şehrinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda görev yapacak" denildi.

UEFA'DAN HAKEM MELİS ÖZÇİĞDEM'E GÖREV

FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, Gürcistan ile İrlanda arasında 27 Haziran Pazartesi günü oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın Gori şehrindeki Tengiz Burcanadze Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Melis Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Mürvet Yavuztürk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.

Öte yandan FIFA kokartlı yardımcı kadın hakemlerden Sedef Aktan da 27 Haziran-9 Temmuz tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek olan UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası final müsabakalarında görev alacak.

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