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Giriş Tarihi: 4.7.2022 23:54 Son Güncelleme: 4.7.2022 23:54

Rafael Nadal, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı!

AA
Rafael Nadal, Wimbledon’da çeyrek finale çıktı!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da iki numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 8. gününde, tek erkekler ve tek kadınlarda dördüncü tur maçları tamamlandı. Tek erkeklerde, kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, 21 numaralı seribaşı Hollandalı Botic van de Zandschulp'u 6-4, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

11 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz ise Avustralyalı Jason Kubler'i 6-3, 6-1 ve 6-4'lük setlerin ardından 3-0 mağlup ederek çeyrek finalde Nadal ile eşleşti.

Dünya sıralamasının 43. basamağında yer alan Şilili Cristian Garin, 19 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'u 3-2'yle (2-6, 5-7, 7-6, 6-4, 7-6) geçerek sürprize imza attı.

Avustralyalı Nick Kyrgios ise ABD'li Brandon Nakashima'yı 3-2 yendi.

BADOSA ELENDİ

Tek kadınlarda, 2019 Wimbledon şampiyonu 16 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, 4 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

17 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, Hırvat Petra Martic'i, 20 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova ise Fransız Harmony Tan'ı 2-0 yenerek son 8'e kaldı.

Diğer karşılaşmada da Avustralyalı Ajla Tomljanovic, Fransız Alize Cornet'e karşı setlerde 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) üstünlük kurdu.

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Rafael Nadal, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı!
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