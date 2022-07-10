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Giriş Tarihi: 10.7.2022 12:50

Cem Bölükbaşı, F2 Avusturya ana yarışını bitiremedi!

AA
Cem Bölükbaşı, F2 Avusturya ana yarışını bitiremedi!

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Avusturya'da düzenlenen sezonun 8. ayağındaki ana yarışı, startın ardından karıştığı kaza nedeniyle tamamlayamadı.

F2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Cem Bölükbaşı, Avusturya'da düzenlenen sezonun 8. ayağındaki ana yarışı, startın ardından karıştığı kaza nedeniyle tamamlayamadı.

Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 40 tur üzerinden yapıldı.

Charouz takımı adına yarışan Cem, ıslak pistte 13. cepten başladığı mücadelenin ilk turunda Liam Lawson (Carlin takımı) ile temas yaşadı. Cem, kaza sonucu aracının aldığı hasar nedeniyle 3. turda yarışa veda etti.

Richard Verschoor (Trident) birinci, Jehan Daruvala (Prema) 2'nci, Logan Sargeant (Carlin) ise 3'üncü sırayı aldı.

Formula 2'de sezonun Fransa'daki 9. ayağı, 23-24 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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Cem Bölükbaşı, F2 Avusturya ana yarışını bitiremedi!
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