Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Cem Bölükbaşı, Macaristan'daki F2 yarışında 13. oldu
Giriş Tarihi: 31.7.2022 16:58

Cem Bölükbaşı, Macaristan'daki F2 yarışında 13. oldu

Cem Bölükbaşı, Macaristan’daki F2 yarışında 13. oldu

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenen 10. ayağında 13. oldu.

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenen 10. ayağında 13. oldu.

Başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen yarışta Cem Bölükbaşı, 59:42.417'lik derecesiyle damalı bayrağı 13. sırada geçti.

Yarışta, ART Grand Prix takımından Fransız Theo Pourchaire birinci, Cem Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Brezilyalı Enzo Fittipaldi ikinci, DAMS ekibinden Japon Ayumu Iwasa üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 11. yarışı Belçika Grand Prix'si, 26-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

KPSS sınav soruları ve cevapları ÖSYM 2022 PDF İNDİR - KPSS Lisans sınavı soruları cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?
KPSS LİSANS SINAVI BUGÜN GERÇEKLEŞTİ || 2022 KPSS lisans sınavı 1. ve 2. oturumu saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika?
Sigaraya zam mı var, yeniden zam geldi mi? 30 Temmuz 2022 marka marka en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel listesi
SON DAKİKA | AK Parti'den EYT açıklaması! Tarih belli oldu...
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Kredi ve kart borçları için 3 formül!
Son dakika haberleri: Ülke puanında büyük müjde! Başakşehir ve Konyaspor'un galibiyetleri sonrası...
3600 EK GÖSTERGE MAAŞ TABLOSU SON DAKİKA: 3600 ek gösterge kimlere verildi, ne zaman verilecek, hangi tarihten itibaren geçerli?
KPSS sınav yorumları GÜNCEL: 2022 KPSS zor muydu kolay mıydı, bu yıl ne soruldu, KPSS GY-GK soruları nasıldı? İşte sınava girenlerin yorumları!
Fındık fiyatları 2022 ne kadar oldu? Fındık fiyatları rakamları Başkan Erdoğan açıklaması ile belli oldu!
AÖF açıköğretim fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları 2022 tablosu! YÖK ile 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri taban puanları
ARKADAŞINA GÖNDER
Cem Bölükbaşı, Macaristan'daki F2 yarışında 13. oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA