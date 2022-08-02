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Giriş Tarihi: 2.8.2022 13:30

Halkbank, milli libero Volkan Döne'nin sözleşmesini uzattı!

AA
Halkbank, milli libero Volkan Döne’nin sözleşmesini uzattı!

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, milli libero Volkan Döne'nin sözleşmesini yeniledi.

Halkbank Voleybol Takımı, milli oyuncusu Volkan Döne'nin sözleşmesini yeniledi.

Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana başkent ekibinde forma giyen 35 yaşındaki voleybolcunun sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi.

Volkan Döne, takımda kaldığı için mutluluğunu anlatarak, "Halkbank ailesinin içinde yer almak, bu büyük camia için ter dökmek başlı başına mutluluk ve gurur kaynağı. Kulübün tarihi, elde ettiği başarılar ve duruşu yakından biliniyor. Bunun yanında kulübüm profesyonelce yönetiliyor ve bu anlamda 'Türkiye'nin bir numarası' desek yanlış olmaz. Ben de bu camianın bir parçası olarak sorumluluğumu biliyorum. Saha içi ve dışında camiamı en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Bu kararda emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Halkbank, milli libero Volkan Döne'nin sözleşmesini uzattı!
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