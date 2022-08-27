Filenin Efeleri, Dünya Voleybol Şampiyonası’na galibiyetle başladı

Türkiye: 3 - 0 Çin



Salon: Ljubljana

Hakemler: Vera Mechan Walter Hugo (Peru), Kandil Wael (Mısır)



Türkiye: Bedirhan Bülbül, Burutay Subaşı, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija (Volkan Döne)

Çin: Yuantai, Guanhua Zhang, Shikun, Jingyin, Yaochen, Zhejia Zhang (Tianyuan Yang, Jingyin Zhang, Yongzhen, Qingyao)

Setler: 25-15, 25-19, 25-14

Türkiye, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda gruptaki ikinci maçını 29 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.15'te İtalya, son maçını ise 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.

STATÜ

Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül'de yapılacak. Organizasyonda çeyrek final maçları da yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak. Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.