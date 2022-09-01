Filede tarih yazdık

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kanada karşısında muhteşem bir performansla 3-0 kazandı.Karşılaşmadaona Burak 10, Burutay 9, Faik Samed ile Bedirhan 7, Arslan 4 ve Mirza 1 sayıyla eşlik etti.Filenin Efeleri, bu sonuçla Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez son 16 turuna kalmayı başardı. Aynı zamanda Milliler, ilk kez Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde yer almaya hak kazandı.A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, maç sonrası çok duyguluydu. Hayatını voleybola verdiğini söyleyen Özbey, "Çok mutluyum. Kalkınma planını uzun yıllardır yapıyorum. 50 senemi verdim. Bazıları üzülüyordur buralara çıktığımız için, gerçekten söylüyorum. 3 smaçörle geldik, dördüncü smaçör yok. 7 tane sakatımız var. Burutay ve Arslan iki kişilik oynuyor. Herkes fedakârlık yapıyor" ifadelerini kullandı.SON 16 tur karşılaşmaları 4-6 Eylül'de yapılacak. Organizasyonda çeyrek final maçları yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak. Dünya şampiyonu,TAKIM kaptanı Arslan Ekşi, önemli bir başarı kazandıklarını belirterek destek istedi. Çok daha iyi noktalara geleceklerini söyleyen Arslan,diye konuştu.