Filede tarih yazdık

24 yıl sonra katıldığı organizasyonda üçüncü maçında Kanada’yı 3-0 mağlup eden Filenin Efeleri, E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükselmeyi başardı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kanada karşısında muhteşem bir performansla 3-0 kazandı. Slovenya'nın başkentiLjubljana'da oynananmücadelede rakibine gözaçtırmayan Ay-Yıldızlılar,23-25, 23-25 ve 17-25'liksetlerle Kanada'yı devirdi. Karşılaşmada Adis 17 sayıylaen skorer isim olurken ona Burak 10, Burutay 9, Faik Samed ile Bedirhan 7, Arslan 4 ve Mirza 1 sayıyla eşlik etti.
OLIMPIYAT ELEMELERINDE YER ALMA HAKKI KAZANDIK
Filenin Efeleri, bu sonuçla Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez son 16 turuna kalmayı başardı. Aynı zamanda Milliler, ilk kez Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde yer almaya hak kazandı. Türkiye, gruptakiilk maçında Çin'i 3-0 yenmiş,ikinci maçta ise İtalya'yaaynı skorla kaybetmişti.
'50 SENEMİ VERDİM'
A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, maç sonrası çok duyguluydu. Hayatını voleybola verdiğini söyleyen Özbey, "Çok mutluyum. Kalkınma planını uzun yıllardır yapıyorum. 50 senemi verdim. Bazıları üzülüyordur buralara çıktığımız için, gerçekten söylüyorum. 3 smaçörle geldik, dördüncü smaçör yok. 7 tane sakatımız var. Burutay ve Arslan iki kişilik oynuyor. Herkes fedakârlık yapıyor" ifadelerini kullandı.
SON 16 KARŞILAŞMALARI 4-6 EYLÜL'DE OYNANACAK
SON 16 tur karşılaşmaları 4-6 Eylül'de yapılacak. Organizasyonda çeyrek final maçları yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak. Dünya şampiyonu, Polonya'da 11Eylül Pazar günkü final mücadelesininardından belli olacak.
KAPTAN ARSLAN: BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN
TAKIM kaptanı Arslan Ekşi, önemli bir başarı kazandıklarını belirterek destek istedi. Çok daha iyi noktalara geleceklerini söyleyen Arslan, "Bizi izlemeyedevam edin. Erkek voleybolunun sesgetireceğini söylemiştik. Türk haklındandualarını bekliyoruz" diye konuştu.