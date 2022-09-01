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Giriş Tarihi: 1.9.2022 12:42

Serena Williams ve Daniil Medvedev, ABD Açık'ta 3. tura çıktı

AA
Serena Williams ve Daniil Medvedev, ABD Açık’ta 3. tura çıktı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda 6 şampiyonluğu bulunan Serena Williams ile erkeklerde son şampiyon Daniil Medvedev, üçüncü tura yükseldi.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın üçüncü günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı. Kadınlarda klasmanın 605. basamağındaki Serena Williams, son turnuvası olabileceğini söylediği ABD Açık'taki ikinci tur mücadelesinde, 2 numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit ile karşılaştı.

23 bin kişilik Arthur Ashe Kortu'nda seyircinin büyük desteğini arkasına alan 40 yaşındaki Williams, 2 saat 27 dakika süren mücadeleden 7-6, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 galip ayrıldı.

Serena Williams, üçüncü turda Avustralyalı Ajla Tomljanovic ile eşleşti. Geçen yılın finalisti Kanadalı Leylah Fernandez (14) ise Rus Liudmila Samsonova'ya 2-0 yenilerek turnuvaya ikinci turda veda etti.

2021 Fransa Açık şampiyonu Çek Barbora Krejcikova (23) da Sırp Aleksandra Krunic'e 2-1 mağlup oldu.

- MEDVEDEV, SET VERMEDEN ÜÇÜNCÜ TURDA

Erkeklerde son şampiyon Rus Daniil Medvedev, ikinci turda dünya 58 numarası Fransız Arthur Rinderknech ile karşı karşıya geldi. 2 saat 11 dakika süren maçta rakibini 6-2, 7-5 ve 6-3'lük setlerle geçen Medvedev, üçüncü turda Çinli Yibing Wu ile eşleşti.

5 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, klasmanın 117. basamağındaki Hollandalı Tim van Rijthoven'i 6-7, 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

6 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime, Büyük Britanyalı Jack Draper'e 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup olurken, Pablo Carreno-Busta (12), Matteo Berrettini (13), Alex De Minaur (18) ve Nick Kyrgios (23) adını 3. tura yazdırdı.

Üçüncü turda Pablo Carreno-Busta-Alex De Minaur, Nick Kyrgios-J.J Wolf, Andy Murray-Matteo Berrettini, Casper Ruud-Tommy Paul eşleşmeleri oluştu.

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Serena Williams ve Daniil Medvedev, ABD Açık'ta 3. tura çıktı
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