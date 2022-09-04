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Giriş Tarihi: 4.9.2022

Afyon’da şampiyon Jose Butron

Afyon’da şampiyon Jose Butron
AFYON Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etabı olan MXGP Türkiye'de yarış heyecanı dün başladı. Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'daki yarış öncesinde 26 puan farkla lider olan KTM sürücüsü Jose Butron, dün de ilk yar-ı şı birinci tamamlayarak en yakın rakibi Tomas Kohut ile arasındaki puan farkını 29'a çıkarıp, bugün gerçekleştirilecek son yarış öncesinde şampiyonluğunu ilan etti. Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda ise son 3 yılın şampiyonu olan Kawasaki sporcusu Courtney Duncan, 25:50.372'lik derecesiyle damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

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Afyon’da şampiyon Jose Butron
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